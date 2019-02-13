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Ученые: Витамин D положительно влияет на уровень сахара в крови

Австрийские ученые из Медицинского университета в Граце (Medical University of Graz) в ходе исследования установили, что витамин D положительно влияет на уровень сахара в крови. В особенности его следует употреблять женщинам с нарушением обмена веществ.
Ученые: Витамин D положительно влияет на уровень сахара в крови

Эксперты рекомендуют в холодное время года употреблять пищевые добавки с витамином D, чтобы обеспечить себя так называемым «солнечным витамином». Однако такие препараты не рекомендуются для всех людей. Как выяснили исследователи из Австрии, женщинам, страдающим нарушением обмена веществ, настоятельно советуют принимать их. Во время исследования было доказано положительное влияние холекальциферола на уровень глюкозы в крови пациентов с гормональными нарушениями. В частности, его стоит употреблять при синдроме поликистозных яичников (PCOS), являющимся одним из наиболее распространенных гормональных нарушений, вызывая нарушение цикла, включая бесплодие. Для PCOS характерны темный пух на верхней губе широкие, густые брови, а также темные волосы на икрах.

Ученые провели исследование с участием 180 женщин с PCOS и 150 без данного диагноза. У всех участниц эксперимента был низкий уровень вещества в организме. Им на протяжении полугода давали витамин D один раз в неделю. У пациентов с недугом дополнительное потребление витамина оказало положительное влияние на уровень сахара в крови уже через короткое время. При этом, у здоровых участниц исследования употребление холекальциферола снизило уровень сахара в крови. Медики продолжат работу в данном направлении, чтобы лучше узнать влияние вещества на уровень сахара в крови.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:04

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