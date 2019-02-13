Певица Жасмин показала уснувшую на ступеньках коттеджа дочь

Соответствующий ролик Жасмин обнародовала в личном профиле в сети Instagram. Певица застала свою дочь спящей на ступеньках коттеджа, отметив, что именно так выглядит ее наследница после показа мод. По словам знаменитости, Маргарите просто не хватило сил дойти до комнаты, а в подписи к публикации ее автор написала: “Она реально так спит”.Реакция фолловеров страницы Жасмин на указанную публикацию оказалась разной. Некоторые нашли ролик забавным, удивившись способности дочери певицы засыпать на такой твердой и ровной поверхности. Многие пользователи Сети раскритиковали артистку за то, что она оставила наследницу без присмотра и не позаботилась о том, чтобы после напряженного мероприятия ребенок оказался в теплой постели. Просмотреть видео успели более 62 тысяч пользователей.