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Компания Microsoft рассказала о дальнейшей судьбе Paint

Компания Microsoft рассказала пользователям о дальнейшей судьбе редактора Paint. Поддержка информирует об изменениях в работе программы в течение двух лет.
Компания Microsoft рассказала о дальнейшей судьбе Paint

Как пишет "Слово и Дело", пользователи Paint смогут сохранить графический редактор в оригинальном виде и пользоваться им, как и раньше. Такая информация появилась на портале Mspoweruser. Хотя последние несколько лет Microsoft предупреждал об переносе программы в магазин приложений, такое уведомление в сборке Insider было удалено.

Два года подряд сотрудники компании планировали заменить привычный Paint на более современную версию, которая получит название Paint 3D и ряд новых функций. Модернизированный редактор можно будет скачать в Microsoft Store. Однако последним вердиктом Microsoft стал отказ от серьёзной переработки.

Работа простого доступного редактора сохранится в изначальном виде для тех пользователей, которые привыкли к программе. Тем не менее, предупреждение об изменениях всё ещё получают владельцы Windows 10 October Update.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16

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