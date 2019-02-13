Компания Microsoft рассказала о дальнейшей судьбе Paint
Компания Microsoft рассказала пользователям о дальнейшей судьбе редактора Paint. Поддержка информирует об изменениях в работе программы в течение двух лет.
Как пишет "Слово и Дело", пользователи Paint смогут сохранить графический редактор в оригинальном виде и пользоваться им, как и раньше. Такая информация появилась на портале Mspoweruser. Хотя последние несколько лет Microsoft предупреждал об переносе программы в магазин приложений, такое уведомление в сборке Insider было удалено.
Два года подряд сотрудники компании планировали заменить привычный Paint на более современную версию, которая получит название Paint 3D и ряд новых функций. Модернизированный редактор можно будет скачать в Microsoft Store. Однако последним вердиктом Microsoft стал отказ от серьёзной переработки.
Работа простого доступного редактора сохранится в изначальном виде для тех пользователей, которые привыкли к программе. Тем не менее, предупреждение об изменениях всё ещё получают владельцы Windows 10 October Update.
Как пишет "Слово и Дело", пользователи Paint смогут сохранить графический редактор в оригинальном виде и пользоваться им, как и раньше. Такая информация появилась на портале Mspoweruser. Хотя последние несколько лет Microsoft предупреждал об переносе программы в магазин приложений, такое уведомление в сборке Insider было удалено.
Два года подряд сотрудники компании планировали заменить привычный Paint на более современную версию, которая получит название Paint 3D и ряд новых функций. Модернизированный редактор можно будет скачать в Microsoft Store. Однако последним вердиктом Microsoft стал отказ от серьёзной переработки.
Работа простого доступного редактора сохранится в изначальном виде для тех пользователей, которые привыкли к программе. Тем не менее, предупреждение об изменениях всё ещё получают владельцы Windows 10 October Update.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:16