Дочь Андрея Рожкова выиграла турнир по большому теннису

На данный момент Андрей Рожков гастролируют по России с шоу "Ваши пельмени". Но при этом юморист не забывает про своих поклонников и сообщает им все, что происходит в его жизни. Накануне капитан команды КВН "Уральские пельмени" опубликовал несколько фотографий дочери Маруси. В комментарии он поздравил свою наследницу с тем, что она заняла первое место в Санто-Доминго, где проходил национальный юношеский турнир по большому теннису.Подписчики юмориста написали: "Поздравляю, желаю лучших успехов в дальнейшей жизни", "Какая молодец, гордитесь дочкой)", "Поздравляем! Замечательный результат!", "Маруся, умница вперед к победам!!!", "Такая молодец, видно спортивное будущее и много достижений ещё впереди! Маруся поздравляем!!!", "Родители, вы молодцы, это ваша заслуга".