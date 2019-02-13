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Дочь Андрея Рожкова выиграла турнир по большому теннису

Андрей Рожков опубликовал на странице в социальной сети Instagram новый пост. Капитан команды КВН "Уральские пельмени" сообщил своим подписчикам, что его дочь выиграла турнир по большому теннису.

Дочь Андрея Рожкова выиграла турнир по большому теннису

На данный момент Андрей Рожков гастролируют по России с шоу "Ваши пельмени". Но при этом юморист не забывает про своих поклонников и сообщает им все, что происходит в его жизни. Накануне капитан команды КВН "Уральские пельмени" опубликовал несколько фотографий дочери Маруси. В комментарии он поздравил свою наследницу с тем, что она заняла первое место в Санто-Доминго, где проходил национальный юношеский турнир по большому теннису.

Дочь Андрея Рожкова выиграла турнир по большому теннису

Подписчики юмориста написали: "Поздравляю, желаю лучших успехов в дальнейшей жизни", "Какая молодец, гордитесь дочкой)", "Поздравляем! Замечательный результат!", "Маруся, умница вперед к победам!!!", "Такая молодец, видно спортивное будущее и много достижений ещё впереди! Маруся поздравляем!!!", "Родители, вы молодцы, это ваша заслуга".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:08

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