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Пешие прогулки по Москве помогаю Елене Малышевой в похудении

Елена Малышева рассказала поклонникам, что в целях похудения использует прогулки по Москве. О своих достижениях телеведущая сообщила посредством публикации в сети Instagram.
Пешие прогулки по Москве помогаю Елене Малышевой в похудении

В своем профиле Елена Малышева показала фото с фитнес-часов, которые она надевает во время пеших прогулок. Накануне друг пригласил телеведущую прогуляться по Москве, вместе они провели в движении около 66 минут. Посредством экрана гаджета знаменитость продемонстрировала, что ею сделано более 14,6 тысячи шагов, в процессе удалось преодолеть дистанцию в 5 км.

По утверждениям Елены Малышевой, ей удалось сжечь почти 700 ккал во время такой прогулки, также телеведущая не стала скрывать, что гордится собой. Впрочем, некоторые фолловеры посчитали, что теледива не совсем честна. По оценкам ряда юзеров, во время простой пешей прогулки нельзя сжечь так много калорий, только если звезда не использовала дополнительные нагрузки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:03

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