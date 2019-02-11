Кристина Асмус рассказала, что ее подросшая дочь увлеклась йогой

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Дочь актрисы держит в руках книгу, посвященную занятиям йогой. Асмус сфотографировала девочку во время увлеченного чтения и поделилась с подписчиками, подписав публикацию: «Начнем с теории».Поклонники отметили, что девочка стала совсем взрослой, что подтверждается и выбранной литературой. Мнения насчет того, на кого она больше похожа, разделились. Часть подписчиков считает, что девочка - копия мамы, остальные уверены, что она очень похожа на своего папу – Гарика Харламова, а от Асмус унаследовала только цвет волос.