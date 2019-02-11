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Кристина Асмус рассказала, что ее подросшая дочь увлеклась йогой

На своей страничке в Instagram Кристина Асмус поделилась фотографией своей подросшей дочери. На снимке девочка занята новым увлечением.
Кристина Асмус рассказала, что ее подросшая дочь увлеклась йогой

Дочь актрисы держит в руках книгу, посвященную занятиям йогой. Асмус сфотографировала девочку во время увлеченного чтения и поделилась с подписчиками, подписав публикацию: «Начнем с теории».

Поклонники отметили, что девочка стала совсем взрослой, что подтверждается и выбранной литературой. Мнения насчет того, на кого она больше похожа, разделились. Часть подписчиков считает, что девочка - копия мамы, остальные уверены, что она очень похожа на своего папу – Гарика Харламова, а от Асмус унаследовала только цвет волос.

https://www.instagram.com/p/BttHpQLjE3y/?utm_source=ig_web_copy_link


 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:23

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