Звезда «Дома-2» Настя Кочервей сыграет свадьбу, как только ее жених выйдет на свободу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей рассказала поклонникам о своих планах на будущее.
По словам телезнаменитости, совсем скоро она выйдет замуж.
Не секрет, что Анастасия покинула скандально-известный Периметр несколько месяцев назад, однако за блондинкой по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители, которым, по их словам, интересно, как сложилась личная жизнь у экс-возлюбленной Андрея Шабарина.
Напомним, что Кочервей в свое время встречалась с Шабариным, но постоянные измены и унижения со стороны мужчины привели к тому, что девушка решила бросить его и уйти за ворота.
Выяснилось, что и за Периметром у Анастасии некоторое время ничего не складывалось. Впрочем, несколько часов назад блондинка сообщила подписчикам, что наконец-таки обрела то долгожданное счастье, о котором так давно мечтала.
Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила, что совсем скоро сыграет свадьбу. Однако с походом в ЗАГС ей придется немного подождать, так как ее новый избранник на сегодняшний день находится в местах не столь отдаленных.
К слову, познакомилась Кочервей с новым мужчиной несколько недель назад в социальных сетях. Парень настолько сильно понравился блондинке, что она решила не раздумывая принять его предложение руки и сердца, которое он сделал через Instagram.
По словам телезнаменитости, совсем скоро она выйдет замуж.
Не секрет, что Анастасия покинула скандально-известный Периметр несколько месяцев назад, однако за блондинкой по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители, которым, по их словам, интересно, как сложилась личная жизнь у экс-возлюбленной Андрея Шабарина.
Напомним, что Кочервей в свое время встречалась с Шабариным, но постоянные измены и унижения со стороны мужчины привели к тому, что девушка решила бросить его и уйти за ворота.
Выяснилось, что и за Периметром у Анастасии некоторое время ничего не складывалось. Впрочем, несколько часов назад блондинка сообщила подписчикам, что наконец-таки обрела то долгожданное счастье, о котором так давно мечтала.
Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила, что совсем скоро сыграет свадьбу. Однако с походом в ЗАГС ей придется немного подождать, так как ее новый избранник на сегодняшний день находится в местах не столь отдаленных.
«Ребятки, в моей жизни наступила белая полоса! Я выхожу замуж!», - заявила Анастасия в прямом эфире.
К слову, познакомилась Кочервей с новым мужчиной несколько недель назад в социальных сетях. Парень настолько сильно понравился блондинке, что она решила не раздумывая принять его предложение руки и сердца, которое он сделал через Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00