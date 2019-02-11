Звезда «Дома-2» Настя Кочервей сыграет свадьбу, как только ее жених выйдет на свободу

«Ребятки, в моей жизни наступила белая полоса! Я выхожу замуж!», - заявила Анастасия в прямом эфире.





По словам телезнаменитости, совсем скоро она выйдет замуж.Не секрет, что Анастасия покинула скандально-известный Периметр несколько месяцев назад, однако за блондинкой по-прежнему продолжают следить многочисленные телезрители, которым, по их словам, интересно, как сложилась личная жизнь у экс-возлюбленной Андрея Шабарина.Напомним, что Кочервей в свое время встречалась с Шабариным, но постоянные измены и унижения со стороны мужчины привели к тому, что девушка решила бросить его и уйти за ворота.Выяснилось, что и за Периметром у Анастасии некоторое время ничего не складывалось. Впрочем, несколько часов назад блондинка сообщила подписчикам, что наконец-таки обрела то долгожданное счастье, о котором так давно мечтала.Экс-участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила, что совсем скоро сыграет свадьбу. Однако с походом в ЗАГС ей придется немного подождать, так как ее новый избранник на сегодняшний день находится в местах не столь отдаленных.К слову, познакомилась Кочервей с новым мужчиной несколько недель назад в социальных сетях. Парень настолько сильно понравился блондинке, что она решила не раздумывая принять его предложение руки и сердца, которое он сделал через Instagram.