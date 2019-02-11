Нюша рассказала, чем занималась в декретном отпуске
Нюша поделилась с подписчиками в Instagram, чем занималась во время декретного отпуска. Певица рассказала, что это время – возможность открыть в себе новые таланты.
Она ответила на часто задаваемый вопрос от поклонников, каким занятиям отдавала предпочтение во время декрета. Девушка рассказала, что, помимо ухода за ребенком, пыталась проводить время за любимыми занятиями. К ним девушка относит прогулки, чтение книг, написание музыки, а также просмотр любимых фильмов и сериалов.
Нюша посоветовала всем девушкам, находящимся в декрете, окружать себя только позитивными занятиями, которые приносят удовольствие. Певица отметила, что в ее окружении есть те, кто раскрыл в себе новые творческие способности, а со временем это стало не просто хобби, но и способ заработка.
Она ответила на часто задаваемый вопрос от поклонников, каким занятиям отдавала предпочтение во время декрета. Девушка рассказала, что, помимо ухода за ребенком, пыталась проводить время за любимыми занятиями. К ним девушка относит прогулки, чтение книг, написание музыки, а также просмотр любимых фильмов и сериалов.
Нюша посоветовала всем девушкам, находящимся в декрете, окружать себя только позитивными занятиями, которые приносят удовольствие. Певица отметила, что в ее окружении есть те, кто раскрыл в себе новые творческие способности, а со временем это стало не просто хобби, но и способ заработка.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:47