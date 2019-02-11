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Нюша рассказала, чем занималась в декретном отпуске

Нюша поделилась с подписчиками в Instagram, чем занималась во время декретного отпуска. Певица рассказала, что это время – возможность открыть в себе новые таланты.
Нюша рассказала, чем занималась в декретном отпуске

Она ответила на часто задаваемый вопрос от поклонников, каким занятиям отдавала предпочтение во время декрета. Девушка рассказала, что, помимо ухода за ребенком, пыталась проводить время за любимыми занятиями. К ним девушка относит прогулки, чтение книг, написание музыки, а также просмотр любимых фильмов и сериалов.

Нюша посоветовала всем девушкам, находящимся в декрете, окружать себя только позитивными занятиями, которые приносят удовольствие. Певица отметила, что в ее окружении есть те, кто раскрыл в себе новые творческие способности, а со временем это стало не просто хобби, но и способ заработка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:47

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