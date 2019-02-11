Названы самые экономичные модели линейки Lada





Расход топлива, считают специалисты, является одной из основных характеристик любого автомобиля. Данный параметр позволяет оценить практичность и экономичность транспортного средства. В модельной линейке Lada концерна «АвтоВАЗ» представлены автомобили различных классов и комплектаций. В смешанном цикле расход топлива находится в пределах от 6,5 до 12,0 л на 100 км пути. За автомобилем Lada Granta FL следует модель Vesta с мотором 1,6 MT и расходом топлива 6,6 л. Далее в ТОП-3 находится автомобиль Lada XRAY, машина имеет 1,8-литровый бензиновый мотор. В качестве трансмиссии используется роботизированная КПП. Эксперты заявляют, что данный механизм в ряде случаев экономичнее традиционной МКПП.Замыкает рейтинг компактный внедорожник Lada 4 x 4 Bronto. Машина отличается от обычной версии «Нива» ВАЗ-2121 современными доработками, они улучшили проходимость автомобиля сегмента SUV.