Юлия Ковальчук рада преобладающему большинству адекватных людей среди своих подписчиков

Не так давно Юлия Ковальчук в личном аккаунте Instagram опубликовала пост с фотографией, на которой она завела руки за голову и зрителям отчетливо стало видно, что ее грудь прикрывает только тонкий свитер. Внизу она подписала так: «Один очень теплый и счастливый день». В комментариях на артистку обрушилась волна негодования от поклонников, которым показалось, что фото очень вульгарное.Юлия Ковальчук решила не оставлять это просто так и новый пост посвятила этой теме, отметив, что рада большому количеству адекватных людей среди ее поклонников. А завистникам и тем, кто заперт в шаблонах собственных правил, советует жить свободной жизнью, поскольку из-за «как надо» и «как прилично» можно упустить лучшие моменты.