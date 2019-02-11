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Юлия Ковальчук рада преобладающему большинству адекватных людей среди своих подписчиков

Известную российскую певицу Юлию Ковальчук в социальной сети Instagram раскритиковали подписчики за опубликованный снимок, где через тонкую водолазку явно видно отсутствие бюстгальтера. На волну негативных отзывов артистка решила ответить.
Юлия Ковальчук рада преобладающему большинству адекватных людей среди своих подписчиков

Не так давно Юлия Ковальчук в личном аккаунте Instagram опубликовала пост с фотографией, на которой она завела руки за голову и зрителям отчетливо стало видно, что ее грудь прикрывает только тонкий свитер. Внизу она подписала так: «Один очень теплый и счастливый день». В комментариях на артистку обрушилась волна негодования от поклонников, которым показалось, что фото очень вульгарное.

Юлия Ковальчук решила не оставлять это просто так и новый пост посвятила этой теме, отметив, что рада большому количеству адекватных людей среди ее поклонников. А завистникам и тем, кто заперт в шаблонах собственных правил, советует жить свободной жизнью, поскольку из-за «как надо» и «как прилично» можно упустить лучшие моменты.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:24

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