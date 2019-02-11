Елена Захарова показала снимок в образе роковой брюнетки

На фотографии знаменитость держит в руках свой портрет, написанный художниками. В таком образе девушка снимается в фильме Ильи Хотиненко «Озноб». Известно, что актрисе досталась роль отрицательного персонажа – роковой красотки Марины. «Спасибо художникам, очень похожа на мою Марину» - подписала снимок Захарова.Фотография вызвала активные обсуждения поклонников звезды. Они отметили, что ей очень идет новый цвет волос и образ в целом, однако представить актрису в роли отрицательного персонажа им трудно. Несмотря на это, пользователи очень ждут выход кинокартины с любимой артисткой.