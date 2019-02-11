ЗРК С-300 отразили проведённый массированный налет авиации условного «противника»





Задачей обслуживающего персонала зенитно ракетного комплекса являлось отражение авиации «противника», целью которого были стратегически важные объекты. Расчетами отечественных ЗРК был выполнен захват, дальнейшее сопровождение, электронные запуски специальных ракет по ряду целей, которые имитировали вражеские современные истребители. Расчётами ПВО в ходе учений было зафиксировано и уничтожено свыше сорока целей, двигающихся со скоростью 1000 м/сек на высоте, которая составляла свыше 30 км. В данных учениях задействовали больше двухсот человек личного состава, а также пятидесяти экземпляров военной и специальной современной техники, принадлежащей ракетному полку ЦВО.ЗРС С-300 является зенитной ракетной системой, обладающей средним радиусом действия. Данная система может поражать различные аэродинамические, а также баллистические цели. ЗРС может наносить удары по всевозможным наземным целям, если заранее были переданы координаты.