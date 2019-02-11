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Уфолог обнаружил на астероиде Веста корабли инопланетян

Скотт Уоринг, известный уфолог, изучая фотоснимки астероида Веста, обнаружил на них два инопланетных корабля. Они идентичны по длине и ширине, при этом объекты имеют отличия в дизайне.
Уфолог обнаружил на астероиде Веста корабли инопланетян

Специалист увидел на фотоснимках два ромбовидных звездолёта, они находятся на поверхности Веста. В аэрокосмическом агентстве NASA считают, что, предположительно, астероид является карликовой планетой. По площади тело сравнимо со штатом Аризона в США. Уорринг заявляет, что обнаруженные им корабли пришельцев имеют различия в дизайне. Один из них металлический и блестит, второй - матовый. Возможно, считает специалист, он покрыт толстым слоем пыли. По мнению уфолога, на сделанное им открытие отреагировали в агентстве.
Уфолог обнаружил на астероиде Веста корабли инопланетян

Наряду с этим специалист выразил уверенность в том, что на протяжении ближайших десятилетий в пределах Солнечной системы могут обнаружить достаточно много интересных находок.
Уфолог обнаружил на астероиде Веста корабли инопланетян

Они могут представлять ценность для мировой науки. Фото астероида с кораблями инопланетян опубликованы на сайте Уорринга.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:00

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