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Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось
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Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось

Астрономы в ходе наблюдений заметили, что в соседних с Млечным Путем галактиках изменился химический состав. Ученые давно заметили, что именно от этого показателя зависит скорость формирования новых светил. Так, звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось.
Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось

Делая первые подробные химические карты галактики, ученые обнаружили новые результаты. Они не только дают представление о наиболее распространенном типе галактик во вселенной, но и помогают лучше понять эволюцию Млечного Пути.

Большое и Малое Магеллановы облака представляют собой карликовые галактики, которые могут содержать от 1000 до 1000000000 солнечных масс в газе, пыли и звездах. Млечный Путь окружен десятками известных карликовых галактик, и ученые подозревают, что на окраинах скрываются еще.

Соседние галактики совершают свое первое вращение вокруг Млечного Пути . Рядом нет массивной галактики, чтобы ускорить звездообразование, поэтому данный процесс проходил очень медленно, утверждают исследователи. Только в последние несколько миллиардов лет Магеллановы облака чаще взаимодействуют с Млечным путем и друг с другом, повышая скорость и меняя химический состав.

Сейчас астрономы наблюдают ускоренный процесс звездообразования, но в итоге две галактики столкнутся, результатом чего станет "космический фейерверк" из новых звезд.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:38

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