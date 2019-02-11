Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось





Делая первые подробные химические карты галактики, ученые обнаружили новые результаты. Они не только дают представление о наиболее распространенном типе галактик во вселенной, но и помогают лучше понять эволюцию Млечного Пути.Большое и Малое Магеллановы облака представляют собой карликовые галактики, которые могут содержать от 1000 до 1000000000 солнечных масс в газе, пыли и звездах. Млечный Путь окружен десятками известных карликовых галактик, и ученые подозревают, что на окраинах скрываются еще.Соседние галактики совершают свое первое вращение вокруг Млечного Пути . Рядом нет массивной галактики, чтобы ускорить звездообразование, поэтому данный процесс проходил очень медленно, утверждают исследователи. Только в последние несколько миллиардов лет Магеллановы облака чаще взаимодействуют с Млечным путем и друг с другом, повышая скорость и меняя химический состав.Сейчас астрономы наблюдают ускоренный процесс звездообразования, но в итоге две галактики столкнутся, результатом чего станет "космический фейерверк" из новых звезд.