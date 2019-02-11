Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось
Астрономы в ходе наблюдений заметили, что в соседних с Млечным Путем галактиках изменился химический состав. Ученые давно заметили, что именно от этого показателя зависит скорость формирования новых светил. Так, звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось.
Делая первые подробные химические карты галактики, ученые обнаружили новые результаты. Они не только дают представление о наиболее распространенном типе галактик во вселенной, но и помогают лучше понять эволюцию Млечного Пути.
Большое и Малое Магеллановы облака представляют собой карликовые галактики, которые могут содержать от 1000 до 1000000000 солнечных масс в газе, пыли и звездах. Млечный Путь окружен десятками известных карликовых галактик, и ученые подозревают, что на окраинах скрываются еще.
Соседние галактики совершают свое первое вращение вокруг Млечного Пути . Рядом нет массивной галактики, чтобы ускорить звездообразование, поэтому данный процесс проходил очень медленно, утверждают исследователи. Только в последние несколько миллиардов лет Магеллановы облака чаще взаимодействуют с Млечным путем и друг с другом, повышая скорость и меняя химический состав.
Сейчас астрономы наблюдают ускоренный процесс звездообразования, но в итоге две галактики столкнутся, результатом чего станет "космический фейерверк" из новых звезд.
Делая первые подробные химические карты галактики, ученые обнаружили новые результаты. Они не только дают представление о наиболее распространенном типе галактик во вселенной, но и помогают лучше понять эволюцию Млечного Пути.
Большое и Малое Магеллановы облака представляют собой карликовые галактики, которые могут содержать от 1000 до 1000000000 солнечных масс в газе, пыли и звездах. Млечный Путь окружен десятками известных карликовых галактик, и ученые подозревают, что на окраинах скрываются еще.
Соседние галактики совершают свое первое вращение вокруг Млечного Пути . Рядом нет массивной галактики, чтобы ускорить звездообразование, поэтому данный процесс проходил очень медленно, утверждают исследователи. Только в последние несколько миллиардов лет Магеллановы облака чаще взаимодействуют с Млечным путем и друг с другом, повышая скорость и меняя химический состав.
Сейчас астрономы наблюдают ускоренный процесс звездообразования, но в итоге две галактики столкнутся, результатом чего станет "космический фейерверк" из новых звезд.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:38