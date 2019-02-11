АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Звездообразование в Большом и Малом Магеллановых Облаках резко увеличилось
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Mazda привезет в Женеву кроссовер Juke второго поколения

Производитель Mazda включил в свои планы выпуск компактного кроссовера Juke второго поколения, на автосалон в Женеву привезут новый автомобиль, представят модель с купеобразным кузовом и улучшенным двигателем.
Mazda привезет в Женеву кроссовер Juke второго поколения

Японская компания показала первый тизер неизвестного пока кроссовера, речь идёт о CX-4, считают эксперты. Младшая модель CX-3 прошла рестайлинг в 2018 году, наряду с этим кроссовер CX-5 второй генерации выпускают всего два года. Предположительно, на автошоу в марте привезут европейскую версию кроссовера, имеющего кодовое название CX-4. Модель с таким названием реализуют на китайском рынке. Новый автомобиль построен на платформе Skyactiv Vehicle Architecture. Она предусматривает установку моторов семейства SkyActive-X. Новшеством является воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндре в процессе сжатия. Под капотом кроссовера могут разместить 2,0-литровый бензиновый ДВС, установят свечи зажигания, приспособленные к высоким нагрузкам.

Применят схему работы мотора под названием mild hybrid, в этом случае используется компактный электромотор. Он работает от напряжения 24 В, при этом достигается экономия бензина на 20-30%.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple может анонсировать смартфон
Юлия Ковальчук рада преобладающему
Кристина Асмус рассказала, что ее
Mazda привезет в Женеву кроссовер Juke
Российские гиперзвуковые ракеты
Эксперты назвали регионы России с самым
Звезда «Дома-2» Настя Кочервей сыграет
Уфолог обнаружил на астероиде Веста
Названы самые экономичные модели
Нюша рассказала, чем занималась в
Ученые рассказали о пользе сна на боку
Эксперты назвали способы защиты iPhone
Елена Захарова показала снимок в образе
Алла Пугачева станцевала с внуком
Смартфон Meizu Note 9 появился в Сети
ЗРК С-300 отразили проведённый
Ученые рассказали о возникновении
Катя Гордон показала снимок топлес в
Астрономы: Звездообразование в Большом
Ученые искусственно вырастили мозг
Huawei наделит новые бюджетные
В атмосфере Земли российский спутник
Ford показал салон ожидаемого
Анна Семенович ушла из “Блестящих»
Врачи рассказали, как усилить пользу от
Вера Брежнева призналась, что у нее
NASA собирается переселить людей на
Семен Слепаков составил свой
Toyota представит миниатюрную версию
Ученые рассказали о пользе фильмов
Просмотреть все новости