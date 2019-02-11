Mazda привезет в Женеву кроссовер Juke второго поколения
Производитель Mazda включил в свои планы выпуск компактного кроссовера Juke второго поколения, на автосалон в Женеву привезут новый автомобиль, представят модель с купеобразным кузовом и улучшенным двигателем.
Японская компания показала первый тизер неизвестного пока кроссовера, речь идёт о CX-4, считают эксперты. Младшая модель CX-3 прошла рестайлинг в 2018 году, наряду с этим кроссовер CX-5 второй генерации выпускают всего два года. Предположительно, на автошоу в марте привезут европейскую версию кроссовера, имеющего кодовое название CX-4. Модель с таким названием реализуют на китайском рынке. Новый автомобиль построен на платформе Skyactiv Vehicle Architecture. Она предусматривает установку моторов семейства SkyActive-X. Новшеством является воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндре в процессе сжатия. Под капотом кроссовера могут разместить 2,0-литровый бензиновый ДВС, установят свечи зажигания, приспособленные к высоким нагрузкам.
Применят схему работы мотора под названием mild hybrid, в этом случае используется компактный электромотор. Он работает от напряжения 24 В, при этом достигается экономия бензина на 20-30%.
Японская компания показала первый тизер неизвестного пока кроссовера, речь идёт о CX-4, считают эксперты. Младшая модель CX-3 прошла рестайлинг в 2018 году, наряду с этим кроссовер CX-5 второй генерации выпускают всего два года. Предположительно, на автошоу в марте привезут европейскую версию кроссовера, имеющего кодовое название CX-4. Модель с таким названием реализуют на китайском рынке. Новый автомобиль построен на платформе Skyactiv Vehicle Architecture. Она предусматривает установку моторов семейства SkyActive-X. Новшеством является воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндре в процессе сжатия. Под капотом кроссовера могут разместить 2,0-литровый бензиновый ДВС, установят свечи зажигания, приспособленные к высоким нагрузкам.
Применят схему работы мотора под названием mild hybrid, в этом случае используется компактный электромотор. Он работает от напряжения 24 В, при этом достигается экономия бензина на 20-30%.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:20