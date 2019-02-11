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Ученые рассказали о пользе сна на боку

Норвежские ученые рассказали, какая поза для сна является самой полезной. Выяснилось, что привычка спать на боку продлевает жизнь.
Ученые рассказали о пользе сна на боку

Исследователи из технологического университета при помощи датских специалистов сделали вывод, что люди, предпочитающие сон на боку, могут быстрее восстанавливаться. Они отличаются более крепким здоровьем, нежели те, кто предпочитает засыпать в других позах. Ученые также определили, что для женщины сон на боку представляет еще большую пользу. Они считают, что это является залогом долголетия.

Однако есть и те, кому противопоказан такой сон. Людям, которые перенесли инфаркт, а также страдают сердечными заболеваниями, эксперты не советуют спать на левом боку.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:40

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