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Эксперты назвали способы защиты iPhone от взлома мошенниками

Схемы, изобретаемые кибер-мошенниками, очень продуманы, они взламывают приложения, созданные для смартфонов серии iPhone. Это способствует перепродаже похищенных гаджетов. Эксперты дали советы, они могут обезопасить девайсы.
Эксперты назвали способы защиты iPhone от взлома мошенниками

Корпорация Apple предлагает сервис iCloud, в него входит приложение под названием «Найти iPhone». Происходит блокирование гаджета, можно удалить с него всю информацию дистанционно. Эксперты отмечают, что iCloud уже не спасает, мошенники научились взламывать приложение. Специалисты дали советы, как уберечь iPhone. Необходимо хранить пароли отдельно для нескольких учетных записей, это относится и к приложению. Уникальность паролей должна быть высокая, применение одного набора букв и цифр облегчает работу мошенникам. Вторым способом является активирование 2-этапной аутентификации, это защитит данные пользователей в гаджете.

После включения данной функции владелец устройства станет получать запросы, тем самым он будет знать о действиях в смартфоне. Третьим способом является сложность паролей, специалисты рекомендуют от 10 до 12 символов, включающих цифры и буквы.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:32

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