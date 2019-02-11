Смартфон Meizu Note 9 появился в Сети на живых фото
Смартфон версии Note 9 от компании Meizu появился в Сети на живых фото. Устройство получило каплевидный вырез экрана, сдвоенную фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев, который размещается на тыльной панели.
По всей видимости, рамка устройства выполнена из металла. Тыльную панель, скорее всего, изготовили из поликарбоната. Версию Note 9 выполнили с использованием однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 675. В модели установлен 6,2-дюймовый дисплей на 2244 х 1080 рх. Оперативная память достигает 6 ГБ, а флэш-память - 64 ГБ. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. При этом сдвоенная основная камера имеет датчики с разрешением на 5 и 48 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи достигает 3900 мАч. Операционной системой выступает Android 9.0 Pie.
Цена на Note 9 держится пока в секрете. При этом выпуск смартфона должен состояться уже в ближайшее время.
По всей видимости, рамка устройства выполнена из металла. Тыльную панель, скорее всего, изготовили из поликарбоната. Версию Note 9 выполнили с использованием однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 675. В модели установлен 6,2-дюймовый дисплей на 2244 х 1080 рх. Оперативная память достигает 6 ГБ, а флэш-память - 64 ГБ. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. При этом сдвоенная основная камера имеет датчики с разрешением на 5 и 48 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи достигает 3900 мАч. Операционной системой выступает Android 9.0 Pie.
Цена на Note 9 держится пока в секрете. При этом выпуск смартфона должен состояться уже в ближайшее время.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:20