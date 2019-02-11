Смартфон Meizu Note 9 появился в Сети на живых фото





По всей видимости, рамка устройства выполнена из металла. Тыльную панель, скорее всего, изготовили из поликарбоната. Версию Note 9 выполнили с использованием однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 675. В модели установлен 6,2-дюймовый дисплей на 2244 х 1080 рх. Оперативная память достигает 6 ГБ, а флэш-память - 64 ГБ. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. При этом сдвоенная основная камера имеет датчики с разрешением на 5 и 48 Мп. Ёмкость аккумуляторной батареи достигает 3900 мАч. Операционной системой выступает Android 9.0 Pie.Цена на Note 9 держится пока в секрете. При этом выпуск смартфона должен состояться уже в ближайшее время.