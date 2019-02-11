Ford показал салон ожидаемого кроссовера Puma для замены модели EcoSport
Компания Ford заменит на рынке компактный кроссовер EcoSport на новую модель, машина может получить название Puma, в настоящее время прототип тестируют в Европе. В интернете появились новые фото салона и кузова новинки.
Модель относится к молодежному сегменту, премьера ожидается в скором времени. На конвейере кроссовер заменит не оправдавший себя экономически EcoSport, машина не пользуется спросом у покупателей. Презентация нового автомобиля сегмента SUV, предположительно, ожидается осенью в текущем году. Машину привезут в Женеву, на ежегодный автосалон, модель получила кодовое наименование Puma, официального названия пока нет. На дорожных тестах заметили прототип кроссовера, он плотно укрыт камуфляжной плёнкой. В салоне установлена современная приборная панель и удобное рулевое колесо. Кузов машины закрыт, доступ открыт лишь к колёсам.
Декоративные элементы, включая решетку радиатора, закамуфлированы. Эксперты считают, что дорожный просвет машины составит от 180 до 200 мм. Салон могут оббить высококачественными материалами, установят современное электронное оборудование.
Модель относится к молодежному сегменту, премьера ожидается в скором времени. На конвейере кроссовер заменит не оправдавший себя экономически EcoSport, машина не пользуется спросом у покупателей. Презентация нового автомобиля сегмента SUV, предположительно, ожидается осенью в текущем году. Машину привезут в Женеву, на ежегодный автосалон, модель получила кодовое наименование Puma, официального названия пока нет. На дорожных тестах заметили прототип кроссовера, он плотно укрыт камуфляжной плёнкой. В салоне установлена современная приборная панель и удобное рулевое колесо. Кузов машины закрыт, доступ открыт лишь к колёсам.
Декоративные элементы, включая решетку радиатора, закамуфлированы. Эксперты считают, что дорожный просвет машины составит от 180 до 200 мм. Салон могут оббить высококачественными материалами, установят современное электронное оборудование.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:07