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В Уфе 16 февраля стартует зимняя “Гонка Героев”

Уже 16 февраля в Уфе официально стартует зимнее спортивное мероприятие “Гонка Героев”, присоединиться к которому может каждый желающий. Проходить соревнование будет на “Николаевской поляне”.

В Уфе 16 февраля стартует зимняя “Гонка Героев”

Желающие поучаствовать в военно-спортивной игре могут выбрать между тремя уровнями сложности, они рассчитаны на новичков, любителей или же профессионалов с опытом. Присутствующих ждёт трасса протяженностью 3 км, на которой команде организаторов удалось разместить порядка 27 самых разнообразных препятствий. В частности, на пути к финишу “добровольцы” устроят траверс по сетке, будут переносить мешки, пробираться по трамплинам, проходить снежный лабиринт и многое другое.

Поддерживать участников “Гонки Героев” в Уфе будут опытные инструкторы, формат подразумевает как одиночный забег, так и командный, также можно проверить на прочность своего партнера, выступив с ним в паре. Каждый участник может взять с собой болельщиков, для них предусмотрена фан-зона, вход в которую бесплатный.

Купить право на участие в соревновании можно как для себя, так и для близких людей, подарив им яркие впечатления или объединившись в одну команду. Стоимость входного билета для участников начинается от 2 тысяч рублей, все подробности и координаты можно найти на официальном сайте мероприятия.

В Уфе 16 февраля стартует зимняя “Гонка Героев”

«Гонкой героев» называют состязание на трассе с препятствиями, похожую на полосу, используемую при подготовке бойцов спецподразделений. Людям, участвующим в забеге, необходимо обходить преграды, переплывать ямы с грязью, а также карабкаться по стенам. В подобном «испытании» можно пробовать свои силы одному или же стать членом команды. Организаторы допускают к состязанию только совершеннолетних независимо от их физической подготовки. Ксения Шойгу является руководителем созданного проекта.



 
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Спорт
Добавил: admin Вчера, 23:56

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