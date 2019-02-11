"Соседская девченка" с мировым именем: Дженнифер Энистон отмечает 50-летие





Многие поклонники долгое время не догадывались, что Дженнифер Энистон имеет греческие корни. Актриса приехала в США вместе с родителями в возрасте 1 года. В подростковом возрасте девушку не замечали из-за склонности к полноте.Прославилась актриса благодаря роли "соседской девченки" Рэйчел в сериале "Друзья". После выхода киноленты на экран прическа актрисы стала настолько популярной, что буквально "заразила" почти всех девушек. Мало кто знает, какого упорства актрисе стоила роль, ведь она с рождения склонна к полноте.Дженнифер Энистон на протяжении многих лет поражает публику своей идеальной фигурой, свежестью и молодостью. Актриса не скрывает, что поддерживать вес в норме ей помогают диеты, йога, занятия спортом и, конечно же, самоконтроль.Актриса снималась не только в комедийных жанрах, на ее счету роль обычной кассирши из супермаркета в драме "Хорошая девочка". Критики высоко оценили игру артистки в отличие от ее фанатов, которых не впечатлила кинолента.Дженнифер Энистон была несколько лет замужем за снес-символом Голливуда Бредом Питтом, показывая нежные отношения и романтику при каждом выходе в свет. Однако счастью влюбленных не суждено было продлиться долго, ведь следующей супругой актера стала Анджелина Джоли, роман с которой у него возник на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит".Сейчас актриса счастлива в браке с актером Джастином Теру, и недавно поделилась с прессой новостью о том, что они планируют стать родителями.