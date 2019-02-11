Народный артист России Александр Коршунов отмечает 65-летие
11 февраля известный российский актер Александр Коршунов, полюбившийся зрителям по ролям в фильмах "Не могу сказать "Прощай"" и "Время Первых" отмечает свое 65-летие. Артист унаследовал профессию от родителей - народного артиста СССР Виктора Коршунова и актрисы и режиссёра Екатерины Еланской.
За свою деятельность Александр Коршунов был удостоен премии Народный артист России, стал управлять Московским драматическим театром "Сфера", основателями которого были его родные дедушка и бабушка. За время творчества актер успел полюбиться зрителям по ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Не могу сказать "Прощай"" и "Время Первых".
Александр Коршунов окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в Новом драматическом театре, на сцене Малого театра и в собственных постановках. Артист снимался в детективе "Черные волки", киноленте "Третья мировая", военно-патриотическом фильме "Брестская крепость".
Свою любовь Коршунов встретил также в театре, где девушка работала театральным художником. Ольга Леонова была замужем и не проявляла чувств к молодому актеру. Намного позже актер и его избранница попали в опасную ситуацию, вместе пережив сильный шторм на море. Тогда они поняли, что не хотят расставаться и решили узаконить свои отношения. У актера родились двое детей - сын Степан и дочь Клавдия.
О личной жизни актера мало что известно, так как он не часто появляется на публике. Два года назад Коршунов снялся в фильме "Время Первых" вместе с такими выдающимися актерами как Константин Хабенский и Евгений Миронов. Там артисту досталась роль врача, осматривающего космонавтов перед полетом в космос. Картина собрала много положительных отзывов со стороны критиков.
За свою деятельность Александр Коршунов был удостоен премии Народный артист России, стал управлять Московским драматическим театром "Сфера", основателями которого были его родные дедушка и бабушка. За время творчества актер успел полюбиться зрителям по ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Не могу сказать "Прощай"" и "Время Первых".
Александр Коршунов окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в Новом драматическом театре, на сцене Малого театра и в собственных постановках. Артист снимался в детективе "Черные волки", киноленте "Третья мировая", военно-патриотическом фильме "Брестская крепость".
Свою любовь Коршунов встретил также в театре, где девушка работала театральным художником. Ольга Леонова была замужем и не проявляла чувств к молодому актеру. Намного позже актер и его избранница попали в опасную ситуацию, вместе пережив сильный шторм на море. Тогда они поняли, что не хотят расставаться и решили узаконить свои отношения. У актера родились двое детей - сын Степан и дочь Клавдия.
О личной жизни актера мало что известно, так как он не часто появляется на публике. Два года назад Коршунов снялся в фильме "Время Первых" вместе с такими выдающимися актерами как Константин Хабенский и Евгений Миронов. Там артисту досталась роль врача, осматривающего космонавтов перед полетом в космос. Картина собрала много положительных отзывов со стороны критиков.
Культура
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 00:00