Народный артист России Александр Коршунов отмечает 65-летие





За свою деятельность Александр Коршунов был удостоен премии Народный артист России, стал управлять Московским драматическим театром "Сфера", основателями которого были его родные дедушка и бабушка. За время творчества актер успел полюбиться зрителям по ролям во многих фильмах и сериалах, таких как "Не могу сказать "Прощай"" и "Время Первых".Александр Коршунов окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в Новом драматическом театре, на сцене Малого театра и в собственных постановках. Артист снимался в детективе "Черные волки", киноленте "Третья мировая", военно-патриотическом фильме "Брестская крепость".Свою любовь Коршунов встретил также в театре, где девушка работала театральным художником. Ольга Леонова была замужем и не проявляла чувств к молодому актеру. Намного позже актер и его избранница попали в опасную ситуацию, вместе пережив сильный шторм на море. Тогда они поняли, что не хотят расставаться и решили узаконить свои отношения. У актера родились двое детей - сын Степан и дочь Клавдия.О личной жизни актера мало что известно, так как он не часто появляется на публике. Два года назад Коршунов снялся в фильме "Время Первых" вместе с такими выдающимися актерами как Константин Хабенский и Евгений Миронов. Там артисту досталась роль врача, осматривающего космонавтов перед полетом в космос. Картина собрала много положительных отзывов со стороны критиков.