«Маша из «Папиных дочек»» Мирослава Карпович показала в Instagram снимки топлес





31-летняя Карпович удивила пользователей не только эротическими снимками, но и своей физической формой, которой удалось добиться благодаря йоге. На фотографиях актриса принимает позы восточной гимнастики и показывает свою растяжку. «А вы чем занимаетесь по утрам? Ну-ка, неспуны, делитесь своими жаворонковыми подвигами», - написала Карпович.Подписчики высоко оценили красоту актрисы и ее физическую форму. «Такая хрупкая и нежная, но безумно худая. Даже на вашем спектакле, когда была, не замечала этого», «Ах, какая горячая женщина», «Мирослава, очаровательно», «Самая красивая, самая талантливая, самая лучшая, самая добрая. Лучше всех на свете», - писали пользователи. С момента публикации фотографии набрали почти 18 тысяч отметок «Нравится» и более 230 комментариев.