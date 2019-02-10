Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский похудел на 15 килограммов

По его словам, такому результату поспособствовали регулярные занятия спортом. Благодаря этому он смог скинуть около пятнадцати килограмм. В Instagram Нетиевский опубликовал очередной пост, призывая всех желающих побывать на Всемирной зимней Универсиаде. Данное мероприятие должно пройти в период 2 – 12 марта.По словам юмориста, все желающие в ходе Универсиады смогут поболеть за участников, а также поучаствовать в катании на лыжах и коньках.