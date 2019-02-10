Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский похудел на 15 килограммов
Сергей Нетиевский, являющийся бывшим директором «Уральских пельменей», похудел на пятнадцать килограммов. Он отмечает, что чувствует себя в настоящее время на тридцать лет.
По его словам, такому результату поспособствовали регулярные занятия спортом. Благодаря этому он смог скинуть около пятнадцати килограмм. В Instagram Нетиевский опубликовал очередной пост, призывая всех желающих побывать на Всемирной зимней Универсиаде. Данное мероприятие должно пройти в период 2 – 12 марта.
По словам юмориста, все желающие в ходе Универсиады смогут поболеть за участников, а также поучаствовать в катании на лыжах и коньках.
По его словам, такому результату поспособствовали регулярные занятия спортом. Благодаря этому он смог скинуть около пятнадцати килограмм. В Instagram Нетиевский опубликовал очередной пост, призывая всех желающих побывать на Всемирной зимней Универсиаде. Данное мероприятие должно пройти в период 2 – 12 марта.
По словам юмориста, все желающие в ходе Универсиады смогут поболеть за участников, а также поучаствовать в катании на лыжах и коньках.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50