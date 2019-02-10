АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский похудел на 15 килограммов

Сергей Нетиевский, являющийся бывшим директором «Уральских пельменей», похудел на пятнадцать килограммов. Он отмечает, что чувствует себя в настоящее время на тридцать лет.
Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский похудел на 15 килограммов

По его словам, такому результату поспособствовали регулярные занятия спортом. Благодаря этому он смог скинуть около пятнадцати килограмм. В Instagram Нетиевский опубликовал очередной пост, призывая всех желающих побывать на Всемирной зимней Универсиаде. Данное мероприятие должно пройти в период 2 – 12 марта.

По словам юмориста, все желающие в ходе Универсиады смогут поболеть за участников, а также поучаствовать в катании на лыжах и коньках.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич показала на видео в
Эксперты определили лучший материал для
Бывший директор «Уральских пельменей»
Opel Vivaro в 2020 году выйдет с
Конкурент Ил-114-300: Китайский
Избранник Евгении Феофилактовой
Пользователи Instagram назвали
Эксперты рассказали, когда лучше
Ученые: Вес влияет на продолжительность
Во время очередного скандала Иосиф
Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров
Специалисты назвали 7 доступных
Гоген Солнцев заявил, что после
Ученые хотят построить космическую
Acrimoto начала продажу трехколесных
На лунных снимках NASA ученый заметил
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров расстался
Вадим Манукян: Алексея Панина могут
Дмитрий Дмитренко бросил жену и
В Европе могут появится нацеленные на
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Восстановленные MacBook Air и Mac mini
Посол РФ в Минске: Запад старается
Африкантова-старшая заявила, что Ксения
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова
Анастасия Волочкова отключила
Олеся Лисовская показала поклонникам
В Бермудском треугольнике найден
Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95)
Просмотреть все новости