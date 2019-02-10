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Эксперты определили лучший материал для посуды

Эксперты определили лучший материал для современных кухонных приборов. Большинство хозяек выступает против дюралюминиевой посуды, так как считают, что пища в ней остывает очень быстро.
Эксперты определили лучший материал для посуды

По словам специалистов, посуда, которая изготовлена из какого-либо материала, не воздействует на время сохранения в ней температуры. На кухне более популярна эмалированная посуда. Помимо привлекательного дизайна, данная тара обладает свойством защиты еды от попадания различных вредных веществ. Минусом в данном случае специалисты считают уязвимость данной посуды.

Эксперты отмечают, что самая надёжная тара – это чугунная. Такая посуда является абсолютно безвредной для организма. Вследствие этого чугунные емкости не нуждаются в специальном покрытии.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02

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