Ученые: Шимпанзе быстрее людей учатся бить орехи





Биологи провели эксперимент в африканском государстве Конго. Они привлекли к исследованию приматов и представителей одного из пигмейских племен. Местные женщины часто ищут орехи вида Panda oleosa, плоды которого трудно расколоть. Также их собирают и шимпанзе. Для того, чтобы их раскрыть, пигмеи используют простые орудия труда — заостренные металлические молотки, а обезьяны - обычные камни. Ученые установили, что как одни, так и другие участники опыта используют схожие движения.Однако и людям и приматам прежде, чем научиться колоть орехи, необходимо отработать движения. Во время наблюдения за обоими группами экспериментируемых специалисты установили, что и одни, и другие на первом этапе обучения совершают одни и те же ошибки. Сперва они пытаются раскрыть плод, ударяя его о камень или пытаются его разбить, когда он лежит на земле. Найдя правильный способ, люди и шимпанзе несколько лет тратят на то, чтобы отточить умения. При этом они смотрят, как это делают их более опытные сородичи или просят их научить этому мастерству.Ученые установили, что у шимпанзе получается быстрее обучаться правильной колке орехов. Специалисты отмечают, что здесь дело не только в том, что приматы взрослеют раньше, но и в том, что люди выполняют еще и другие задачи. Вполне вероятно, решающий фактор состоит в том, что для обезьян орехи крайне важны, тогда как для людей - не до такой степени.