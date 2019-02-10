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Ученые: Шимпанзе быстрее людей учатся бить орехи

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка совместно с британскими коллегами из Университетского колледжа Лондона установили, что шимпанзе быстрее людей учатся бить орехи. Для этого они берут камень, кладут на него орех, и сверху бьют еще одним булыжником.
Ученые: Шимпанзе быстрее людей учатся бить орехи

Биологи провели эксперимент в африканском государстве Конго. Они привлекли к исследованию приматов и представителей одного из пигмейских племен. Местные женщины часто ищут орехи вида Panda oleosa, плоды которого трудно расколоть. Также их собирают и шимпанзе. Для того, чтобы их раскрыть, пигмеи используют простые орудия труда — заостренные металлические молотки, а обезьяны - обычные камни. Ученые установили, что как одни, так и другие участники опыта используют схожие движения.

Однако и людям и приматам прежде, чем научиться колоть орехи, необходимо отработать движения. Во время наблюдения за обоими группами экспериментируемых специалисты установили, что и одни, и другие на первом этапе обучения совершают одни и те же ошибки. Сперва они пытаются раскрыть плод, ударяя его о камень или пытаются его разбить, когда он лежит на земле. Найдя правильный способ, люди и шимпанзе несколько лет тратят на то, чтобы отточить умения. При этом они смотрят, как это делают их более опытные сородичи или просят их научить этому мастерству.

Ученые установили, что у шимпанзе получается быстрее обучаться правильной колке орехов. Специалисты отмечают, что здесь дело не только в том, что приматы взрослеют раньше, но и в том, что люди выполняют еще и другие задачи. Вполне вероятно, решающий фактор состоит в том, что для обезьян орехи крайне важны, тогда как для людей - не до такой степени.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:41

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