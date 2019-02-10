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Эксперты рассказали, когда лучше готовить автомобиль к весне

После эксплуатации в зимнее время года автомобиль необходимо тщательно подготовить к езде в весенних условиях. Однако многие автолюбители не знают, когда именно стоит начинать это делать. Эксперты индустрии рассказали, когда придет лучшее время для начала подготовки.
Эксперты рассказали, когда лучше готовить автомобиль к весне

По мнению специалистов, здесь следует пользоваться здравым смыслом и следить за прогнозами погоды. Жителям большой части России спешить с этим не стоит, ведь теплая погода придет не раньше, чем через полтора-два месяца. Именно в середине-конце марта и следует начинать готовить машину.

Эксперты рекомендуют регулярно мыть автомобиль, даже в плохую погоду. Тем более, что зимой на дорогах дорожные службы используют реагент и соль, которые разрушают днище машины.

Также специалисты советуют не верить первому потеплению и сразу же менять резину и, в особенности, стеклоочиститель. Первое время даже при плюсовой температуре следует продолжать использовать жидкость, эффективную при морозе.

В ходе подготовки машины к весне необходимо не только заменить резину, но и проверить ключевые узлы. В особенности это касается кузова, который из-за влаги и реагентов мог начать ржаветь, а из-за льда на капоте могут образоваться царапины, которые также быстро покроются ржавчиной.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07

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