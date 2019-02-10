Эксперты рассказали, когда лучше готовить автомобиль к весне
После эксплуатации в зимнее время года автомобиль необходимо тщательно подготовить к езде в весенних условиях. Однако многие автолюбители не знают, когда именно стоит начинать это делать. Эксперты индустрии рассказали, когда придет лучшее время для начала подготовки.
По мнению специалистов, здесь следует пользоваться здравым смыслом и следить за прогнозами погоды. Жителям большой части России спешить с этим не стоит, ведь теплая погода придет не раньше, чем через полтора-два месяца. Именно в середине-конце марта и следует начинать готовить машину.
Эксперты рекомендуют регулярно мыть автомобиль, даже в плохую погоду. Тем более, что зимой на дорогах дорожные службы используют реагент и соль, которые разрушают днище машины.
Также специалисты советуют не верить первому потеплению и сразу же менять резину и, в особенности, стеклоочиститель. Первое время даже при плюсовой температуре следует продолжать использовать жидкость, эффективную при морозе.
В ходе подготовки машины к весне необходимо не только заменить резину, но и проверить ключевые узлы. В особенности это касается кузова, который из-за влаги и реагентов мог начать ржаветь, а из-за льда на капоте могут образоваться царапины, которые также быстро покроются ржавчиной.
По мнению специалистов, здесь следует пользоваться здравым смыслом и следить за прогнозами погоды. Жителям большой части России спешить с этим не стоит, ведь теплая погода придет не раньше, чем через полтора-два месяца. Именно в середине-конце марта и следует начинать готовить машину.
Эксперты рекомендуют регулярно мыть автомобиль, даже в плохую погоду. Тем более, что зимой на дорогах дорожные службы используют реагент и соль, которые разрушают днище машины.
Также специалисты советуют не верить первому потеплению и сразу же менять резину и, в особенности, стеклоочиститель. Первое время даже при плюсовой температуре следует продолжать использовать жидкость, эффективную при морозе.
В ходе подготовки машины к весне необходимо не только заменить резину, но и проверить ключевые узлы. В особенности это касается кузова, который из-за влаги и реагентов мог начать ржаветь, а из-за льда на капоте могут образоваться царапины, которые также быстро покроются ржавчиной.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:07