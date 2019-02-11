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Toyota представит миниатюрную версию сити-кара Aygo в исполнениях X-Style и X-Cite

Представители автопроизводителя Toyota во время запланированного Женевского мотор-шоу планирует показать миниатюрную версию сити-кара Aygo. Речь идёт об исполнениях X-Style, а также X-Cite.
Toyota представит миниатюрную версию сити-кара Aygo в исполнениях X-Style и X-Cite

Кузов транспортных средств в версии X-Style получил белую расцветку, имеющую темно-оранжевую отделку. Авто оснастили крышей Orange Twist. Имеет место электропривод. Версия X-Cite получила ярко-оранжевую расцветку кузова. На ней присутствуют черные элементы. При этом крыша окрашена в чёрный цвет. Данные модификации в комплекте имеют кондиционеры, водительские кресла, которые регулируются по высоте, а также регулируемые ограничители скорости.

Новые транспортные средства модели Toyota Aygo оснащаются литровыми силовыми агрегатами на 69 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:11

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