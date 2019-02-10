Во время очередного скандала Иосиф Оганесян пригрозил Александе Черно физической расправой
Конфликт в семье участников реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна набирает обороты. Расписавшиеся чуть меньше двух месяцев назад супруги уже готовы разводиться.
Все дело в том, что в последнее время у девушки слишком много претензий к своему возлюбленному, а точнее, ей не нравится в нем практически все. В одном из эфиров она даже заявила, что если бы Иосиф ей подчинился, то давно бы стал человеком.
Однако молодой человек понял, что в свое время дал Саше слишком много власти, поэтому сейчас начал активно показывать ей «кто в доме хозяин». Закончится ли затяжной разлад в паре разводом, пока неизвестно. Но, судя по анонсам, которые появляются в Сети, зрителям и коллективу придется терпеть непрекращающиеся крики из комнаты Оганесяна и Черно еще не один день.
Так, сегодня в дневном эфире показали, как пышнотелая красавица решила обсудить с возлюбленным ситуацию, произошедшую на Лобном месте, но тот не стал ее слушать, а потому она начала кричать и швырять на пол его вещи, обвиняя в полном безразличии к ней.
Успокоить свою благоверную Иосиф так и не смог. Он пообещал ей дать затрещину, если она не прекратит дебош, а после вышел из комнаты.
Все дело в том, что в последнее время у девушки слишком много претензий к своему возлюбленному, а точнее, ей не нравится в нем практически все. В одном из эфиров она даже заявила, что если бы Иосиф ей подчинился, то давно бы стал человеком.
Однако молодой человек понял, что в свое время дал Саше слишком много власти, поэтому сейчас начал активно показывать ей «кто в доме хозяин». Закончится ли затяжной разлад в паре разводом, пока неизвестно. Но, судя по анонсам, которые появляются в Сети, зрителям и коллективу придется терпеть непрекращающиеся крики из комнаты Оганесяна и Черно еще не один день.
Так, сегодня в дневном эфире показали, как пышнотелая красавица решила обсудить с возлюбленным ситуацию, произошедшую на Лобном месте, но тот не стал ее слушать, а потому она начала кричать и швырять на пол его вещи, обвиняя в полном безразличии к ней.
Успокоить свою благоверную Иосиф так и не смог. Он пообещал ей дать затрещину, если она не прекратит дебош, а после вышел из комнаты.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00