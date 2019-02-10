АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Во время очередного скандала Иосиф Оганесян пригрозил Александе Черно физической расправой

Конфликт в семье участников реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна набирает обороты. Расписавшиеся чуть меньше двух месяцев назад супруги уже готовы разводиться.
Во время очередного скандала Иосиф Оганесян пригрозил Александе Черно физической расправой

Все дело в том, что в последнее время у девушки слишком много претензий к своему возлюбленному, а точнее, ей не нравится в нем практически все. В одном из эфиров она даже заявила, что если бы Иосиф ей подчинился, то давно бы стал человеком.

Однако молодой человек понял, что в свое время дал Саше слишком много власти, поэтому сейчас начал активно показывать ей «кто в доме хозяин». Закончится ли затяжной разлад в паре разводом, пока неизвестно. Но, судя по анонсам, которые появляются в Сети, зрителям и коллективу придется терпеть непрекращающиеся крики из комнаты Оганесяна и Черно еще не один день.
Во время очередного скандала Иосиф Оганесян пригрозил Александе Черно физической расправой

Так, сегодня в дневном эфире показали, как пышнотелая красавица решила обсудить с возлюбленным ситуацию, произошедшую на Лобном месте, но тот не стал ее слушать, а потому она начала кричать и швырять на пол его вещи, обвиняя в полном безразличии к ней.

Успокоить свою благоверную Иосиф так и не смог. Он пообещал ей дать затрещину, если она не прекратит дебош, а после вышел из комнаты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Вес влияет на продолжительность
Во время очередного скандала Иосиф
Эксперты назвали ТОП-10 моделей-лидеров
Специалисты назвали 7 доступных
Гоген Солнцев заявил, что после
Ученые хотят построить космическую
Acrimoto начала продажу трехколесных
На лунных снимках NASA ученый заметил
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров расстался
Вадим Манукян: Алексея Панина могут
Дмитрий Дмитренко бросил жену и
В Европе могут появится нацеленные на
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Восстановленные MacBook Air и Mac mini
Посол РФ в Минске: Запад старается
Африкантова-старшая заявила, что Ксения
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова
Анастасия Волочкова отключила
Олеся Лисовская показала поклонникам
В Бермудском треугольнике найден
Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95)
Леонид Агутин рассказал о зависимости
Эксперты назвали лучшие
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Просмотреть все новости