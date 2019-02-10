Ученые: Вес влияет на продолжительность жизни женщин
В рамках исследования нидерландские специалисты смогли выяснить, что вес женщин напрямую связан с их продолжительностью жизни. Поддержание нормального веса у представительниц прекрасного пола должно сопровождаться здоровым образом жизни и правильным питанием.
Во время научной работы были исследованы данные 8 000 пациентов после 60 лет. Согласно данным Journal of Epidemiology & Community, те женщины, которые поддерживали свою массу тела на протяжении всей жизни, жили дольше ровесниц с лишним весом. Та же ситуация наблюдается и с мужчинами: долгожителей среди них больше из группы, ведущей активный образ жизни. Благодаря сбалансированному пищевому рациону и умеренным физическим нагрузкам гормональный фон нормализуется, также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы.
Вероятность дожить до глубокой старости увеличивается у тех женщин, которые соблюдают здоровый образ жизни, сокращающий вероятность болезней сердечно-сосудистой системы – главной причины смертности в старческом возрасте.
Во время научной работы были исследованы данные 8 000 пациентов после 60 лет. Согласно данным Journal of Epidemiology & Community, те женщины, которые поддерживали свою массу тела на протяжении всей жизни, жили дольше ровесниц с лишним весом. Та же ситуация наблюдается и с мужчинами: долгожителей среди них больше из группы, ведущей активный образ жизни. Благодаря сбалансированному пищевому рациону и умеренным физическим нагрузкам гормональный фон нормализуется, также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы.
Вероятность дожить до глубокой старости увеличивается у тех женщин, которые соблюдают здоровый образ жизни, сокращающий вероятность болезней сердечно-сосудистой системы – главной причины смертности в старческом возрасте.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:02