Opel Vivaro в 2020 году выйдет с электрическим двигателем





Новый микроавтобус вышел в трех вариантах длины кузова — 4,6 метра, 4,95 метра и 5,3 метра. Производители отмечают, что в наиболее длинной модификации помещается груз длиной более 4 метров. Ее грузоподъемность составляет 1,4 тонны, а разместить в салоне груз можно через заднюю или боковые двери. В салоне могут находиться шесть пассажиров.Для водителя в фургоне предусмотрены системы Apple CarPlay и Android Auto, навигации и информационно-развлекательная с семидюймовым дисплеем. Кроме того, Opel Vivaro оснащен функциями безопасности, такими как круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение, распознавание знаков на дороге и предупреждение о столкновении. На данный момент стоимость автомобиля на американском рынке составляет 24 тысячи долларов. Технические характеристики фургона с электрической силовой установкой производитель не раскрывает.