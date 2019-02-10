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Opel Vivaro в 2020 году выйдет с электрическим двигателем

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщили, что микроавтобус Opel Vivaro в 2020 выйдет с электрическим двигателем. Обновленная модификация автомобиля была представлена несколько месяцев назад, а в продаже модель появится уже в текущем месяце.
Opel Vivaro в 2020 году выйдет с электрическим двигателем

Новый микроавтобус вышел в трех вариантах длины кузова — 4,6 метра, 4,95 метра и 5,3 метра. Производители отмечают, что в наиболее длинной модификации помещается груз длиной более 4 метров. Ее грузоподъемность составляет 1,4 тонны, а разместить в салоне груз можно через заднюю или боковые двери. В салоне могут находиться шесть пассажиров.

Для водителя в фургоне предусмотрены системы Apple CarPlay и Android Auto, навигации и информационно-развлекательная с семидюймовым дисплеем. Кроме того, Opel Vivaro оснащен функциями безопасности, такими как круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение, распознавание знаков на дороге и предупреждение о столкновении. На данный момент стоимость автомобиля на американском рынке составляет 24 тысячи долларов. Технические характеристики фургона с электрической силовой установкой производитель не раскрывает.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:37

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