Ford готовит к премьере новый компактный кроссовер Puma
Специалисты компании Ford готовят к премьере новую версию компактного кроссовера. Транспортное средство с предполагаемым именем Puma проходит тесты на территории Европы.
Новая версия придёт на смену провальной модели EcoSport. Дебют авто может состояться уже осенью текущего года в рамках запланированного Женевского автосалона. Модель пока не имеет официального имени. По всей видимости, на тестах показался ранний прототип, имеющий секретный заводской индекс. Новинку покрывает внутри, а также снаружи плотная маскировочная пленка. В салоне транспортного средства «открытыми» являются приборная панель, а также руль. В экстерьере открыты только колеса.
Американские специалисты готовят молодёжную версию компакт-кросса, отличающуюся спортивным характером. По всей видимости, дорожный просвет не будет превышать 18-20 сантиметров. В салоне будут использоваться качественные материалы отделки, а также продвинутое оснащение.
Новая версия придёт на смену провальной модели EcoSport. Дебют авто может состояться уже осенью текущего года в рамках запланированного Женевского автосалона. Модель пока не имеет официального имени. По всей видимости, на тестах показался ранний прототип, имеющий секретный заводской индекс. Новинку покрывает внутри, а также снаружи плотная маскировочная пленка. В салоне транспортного средства «открытыми» являются приборная панель, а также руль. В экстерьере открыты только колеса.
Американские специалисты готовят молодёжную версию компакт-кросса, отличающуюся спортивным характером. По всей видимости, дорожный просвет не будет превышать 18-20 сантиметров. В салоне будут использоваться качественные материалы отделки, а также продвинутое оснащение.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11