Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие идут работать в сферу интим-услуг

«Грудь «сделают», губы и продаются уже на две-три тысячи дороже», - говорит он.

«На такие обвинения я всегда отвечаю: «Дайте мне хоть одну постель, я не против. Мне никогда никто не предлагал», — сообщил Солнцев.





Сейчас молодой человек является звездой отечественного телевидения. Его и супругу часто приглашают на различные шоу, где он откровенно рассказывает о своей жизни, а также раздает советы, если об этом просят.Так, в одном из последних своих интервью Гоген решил поднять тему телестройки, а точнее он рассказал о девушках, которые после ухода за ворота работают в эскорте.По его словам, многие не знают, что делать со свалившейся на них славой, как ее применить, чтобы разбогатеть. Они выбирают наиболее легкий путь и идут работать в сферу предоставления интим-услуг.Солнцев даже знает нескольких особ, которые специально ходят на такие телепроекты, чтобы потом поднять свой ценник на пару тысяч рублей.Молодой человек отмечает, что его самого периодически обвиняют в том, что он всего добился «через постель», но подчеркивает, что на самом деле это не так.