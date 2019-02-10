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Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие идут работать в сферу интим-услуг

Ни для кого не секрет, что Гоген Солнцев, прославившийся благодаря браку с Екатериной Терешкович, несколько лет назад был участником реалити-шоу «Дом-2» и запомнился многим зрителям благодаря своему нестандартному поведению.
Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие идут работать в сферу интим-услуг

Сейчас молодой человек является звездой отечественного телевидения. Его и супругу часто приглашают на различные шоу, где он откровенно рассказывает о своей жизни, а также раздает советы, если об этом просят.

Так, в одном из последних своих интервью Гоген решил поднять тему телестройки, а точнее он рассказал о девушках, которые после ухода за ворота работают в эскорте.

По его словам, многие не знают, что делать со свалившейся на них славой, как ее применить, чтобы разбогатеть. Они выбирают наиболее легкий путь и идут работать в сферу предоставления интим-услуг.
Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие идут работать в сферу интим-услуг

Солнцев даже знает нескольких особ, которые специально ходят на такие телепроекты, чтобы потом поднять свой ценник на пару тысяч рублей.

«Грудь «сделают», губы и продаются уже на две-три тысячи дороже», - говорит он.

Молодой человек отмечает, что его самого периодически обвиняют в том, что он всего добился «через постель», но подчеркивает, что на самом деле это не так.
Гоген Солнцев заявил, что после «Дома-2» многие идут работать в сферу интим-услуг

«На такие обвинения я всегда отвечаю: «Дайте мне хоть одну постель, я не против. Мне никогда никто не предлагал», — сообщил Солнцев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:35

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