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Конкурент Ил-114-300: Китайский высокоскоростной самолет МА700 готовится к первому полету

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) готова к тестированию нового высокоскоростного турбовинтового самолета под названием Xian МА700. Об этом сообщается на сайте агентства «Синьхуа», со ссылкой на производителя.
Конкурент Ил-114-300: Китайский высокоскоростной самолет МА700 готовится к первому полету

Самолет Xian МА700 способен развить скорость до 550 км/ч на дальности полета 1700 километров. Данная модель стала третьей в линейке воздушных региональных лайнеров Modern Ark, предыдущими были MA60 и MA600. Несмотря на то, что проект еще находится на стадии тестирования, у разработчиков есть уже около 185 заказов, которые поступили от 11 китайских и зарубежных компаний. Версия нового лайнера с легкостью составляет конкуренцию самолету российского разработчика под названием Ил-114-300.

Проект МА700 появился на бумаге около 6 лет тому назад, а для воплощения его в жизнь китайская корпорация получила официальное одобрение от правительства. Первый полет должен состояться уже в текущем году.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:25

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