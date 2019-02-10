Конкурент Ил-114-300: Китайский высокоскоростной самолет МА700 готовится к первому полету





Самолет Xian МА700 способен развить скорость до 550 км/ч на дальности полета 1700 километров. Данная модель стала третьей в линейке воздушных региональных лайнеров Modern Ark, предыдущими были MA60 и MA600. Несмотря на то, что проект еще находится на стадии тестирования, у разработчиков есть уже около 185 заказов, которые поступили от 11 китайских и зарубежных компаний. Версия нового лайнера с легкостью составляет конкуренцию самолету российского разработчика под названием Ил-114-300.Проект МА700 появился на бумаге около 6 лет тому назад, а для воплощения его в жизнь китайская корпорация получила официальное одобрение от правительства. Первый полет должен состояться уже в текущем году.