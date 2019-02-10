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Специалисты назвали 7 доступных продуктов для улучшения пищеварения

Для улучшения своего пищеварения не нужно тратить большие средства на зарубежную здоровую пищу. Специалисты рассказали о 7 суперфудах – продуктах с большой концентрацией полезных витаминов, которые защитят организм от недугов и будут способствовать увеличению продолжительности жизни.
Специалисты назвали 7 доступных продуктов для улучшения пищеварения

Прежде всего, стоит обратить внимание на топинамбур, богатый на пребиотики и клетчатку, также, несмотря на низкокалорийность, продукт можно назвать сытным. В редисе находятся полисахариды арабионгалактаны, с помощью которых в желудке сохраняется идеальная среда для полезных микроорганизмов. Морковь тоже хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, к тому же считается хорошим природным пребиотиком. Чеснок повышает иммунитет и борется против вредных бактерий.

Лук-порей содержит в себе клетчатку, флавоноиды, марганец и витамин А, способствующий нормальной регенерации стенок кишечника. Куркуму стоит выделить отдельно, ведь это специя, но и она содержит в себе много полезного. Например, противовоспалительное вещество, влияющее не только на работу кишечника, но и на функционирование мозга. В спарже находится много инулина и других микроэлементов. В особенности, этот продукт понравится желающим сбросить вес.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:47

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