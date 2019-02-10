Дмитрий Дмитренко бросил жену и перестал обеспечивать свою дочь

Напомним, что супруги сыграли свадьбу около года назад, а 1 апреля 2018 года на свет появилась их дочь Василиса, которую любят буквально все зрители телепроекта.Несколько дней назад в эфире Оля решила обсудить отношение мамы Димы к ней и их семье в целом. Девушка считает, что женщина настраивает мужа против нее, абсолютно не интересуется жизнью своей внучки и никак им не помогает, хотя прекрасно знает, что они копят на жилье в Москве.Эти высказывания спровоцировали новую ссору, в результате которой Дмитренко собрал вещи и покинул телестройку, отправившись во Владивосток, чтобы проведать мать и брата.Встреча с родственниками очень негативно повлияла на молодого человека. Вот уже который день он не выходит на связь со своей женой, не поздравил ее сестру с рождением сына, а также перестал высылать деньги на дочку.Кроме того, по последним слухам, Дима не намерен прописывать Василису в своей квартире, которую сейчас сдает его мама, а также готовится подать на развод, так как считает, что Оля не уважает его и его родственников.