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Ольга Васильевна одобрила новую возлюбленную своего сына Александра Гобозова

Вот уже несколько месяцев подряд бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов рассказывает своим подписчикам о том, что наконец-то встретил женщину своей мечты. Ей оказалась Надежда Бурковская из Красноярска.
Ольга Васильевна одобрила новую возлюбленную своего сына Александра Гобозова

По словам молодого человека, его новая возлюбленная уже состояла в браке, ей 28 лет и она воспитывает дочь.

Пару недель назад Саша временно переехал жить к Наде, а на днях экс-герой телепроекта Давид Анташвили сообщил публике о том, что его коллега намерен жениться во второй раз.

Для многих эта новость стала настоящим шоком, однако мало кто в нее действительно поверил, поскольку Гобозов предлагает практически всем своим избранницам зарегистрировать отношения, но до ЗАГСа обычно дело не доходит.

Ольга Васильевна, которая является матерью бывшего участника телестройки, тоже ничего не знала о планах сына.
Ольга Васильевна одобрила новую возлюбленную своего сына Александра Гобозова

«Эту информацию я увидела в интернете. Лично мне он ничего не говорил», - сообщила она.

По словам женщины, она всегда просила Сашу не торопиться, ведь он не успевает как следует узнать девушку, как уже собирается на ней жениться, а потом, когда та его подводит, очень расстраивается и долго не может прийти в себя, начать новые отношения.
Ольга Васильевна одобрила новую возлюбленную своего сына Александра Гобозова

Впрочем, Ольга Васильевна рада, что ее ребенок наконец-то встретил не «малолетку», а взрослую, умную, самостоятельную женщину, которая приняла его жизнь. И она надеется, что на этот раз у сына действительно все получится, хотя ей и не нравится то, что он снова кричит о своей любви на всю страну.

Стоит сказать, что лично мать и новая возлюбленная Гобозова пока не знакомы. Они уже несколько раз беседовали по видеосвязи, однако с глазу на глаз еще не говорили.



 
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Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:30

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