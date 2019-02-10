Ольга Васильевна одобрила новую возлюбленную своего сына Александра Гобозова

«Эту информацию я увидела в интернете. Лично мне он ничего не говорил», - сообщила она.





По словам молодого человека, его новая возлюбленная уже состояла в браке, ей 28 лет и она воспитывает дочь.Пару недель назад Саша временно переехал жить к Наде, а на днях экс-герой телепроекта Давид Анташвили сообщил публике о том, что его коллега намерен жениться во второй раз.Для многих эта новость стала настоящим шоком, однако мало кто в нее действительно поверил, поскольку Гобозов предлагает практически всем своим избранницам зарегистрировать отношения, но до ЗАГСа обычно дело не доходит.Ольга Васильевна, которая является матерью бывшего участника телестройки, тоже ничего не знала о планах сына.По словам женщины, она всегда просила Сашу не торопиться, ведь он не успевает как следует узнать девушку, как уже собирается на ней жениться, а потом, когда та его подводит, очень расстраивается и долго не может прийти в себя, начать новые отношения.Впрочем, Ольга Васильевна рада, что ее ребенок наконец-то встретил не «малолетку», а взрослую, умную, самостоятельную женщину, которая приняла его жизнь. И она надеется, что на этот раз у сына действительно все получится, хотя ей и не нравится то, что он снова кричит о своей любви на всю страну.Стоит сказать, что лично мать и новая возлюбленная Гобозова пока не знакомы. Они уже несколько раз беседовали по видеосвязи, однако с глазу на глаз еще не говорили.