Ученые хотят построить космическую станцию внутри астероида





По мнению авторов исследования, каменная порода астероида способна защитить находящегося внутри человека от разрушающей радиации. Для использования астероида в качестве космической станции его необходимо «раскрутить» вокруг своей оси. Это позволит создать необходимую гравитацию внутри камня, что позволит разместить там горнодобывающее оборудование.Группа австрийских ученых из Венского университета смогла провести эксперимент с искусственным астероидом 500 на 390 метров и рассчитать примерную скорость его вращения. Выяснилось, что при оборотах объекта, который состоит из твердых пород, примерно 3 раза в 1 минуту у строителей будет возможность оборудовать там космическую станцию. Ее работа будет направлена на добычу полезных ископаемых на других небесных объектах. При условии, что частота оборотов будет соблюдена, ученые смогут увеличить гравитацию внутри астероида на 38% в сравнении с показателем на планете.Глава исследования Томас Майндл отметил, что если им удастся найти подходящий по размерам астероид, то надобность в алюминиевых стенах отпадет сама собой. Конечно, необходимо время, чтобы довести разработку до логического конца. Каждая деталь очень важна, например, из чего этот объект состоит, и какого он размера. Ведь существует риск его распада во время того, как бур будет работать в космосе. Важность добычи ископаемых трудно переоценить, ведь такие ресурсы как топливо и другое сырье позволят человеку свободно путешествовать по бескрайней Вселенной.