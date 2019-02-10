АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Sony Xperia XZ4 прошел тест на производительность в AnTuTu
EUR 74.90 USD 66.06
Курс валют на 09.02.2019

Посол РФ в Минске: Запад старается разорвать вековые связи Беларуси с Россией

Соединенными Штатами и Евросоюзом проводится тщательно спланированная работа в отношении Беларуси, направленная на то, чтобы уничтожить вековые связи Минска и Москвы. Такой тезис в интервью изданию RT озвучил посол РФ в Минске Михаил Бабич.
Посол РФ в Минске: Запад старается разорвать вековые связи Беларуси с Россией

По мнению дипломата, эта работа хорошо спланирована, организована и имеет многолетний стаж. На успешность её проведения выделяются сотни миллионов долларов и евро, ассигнованные в разные неправительственные организации в сферах образования, культуры и другие.

Бабич полагает, что представители определенных структур на Западе нацелены на создание недоверительных отношений между двумя народами, впоследствии доведя их до враждебных. Результатом таких мер планируется использование территории Беларуси в качестве плацдарма для давления на РФ.

Механизмом такой работы является искажение фактов истории отношений между братскими народами. Немалая роль отводится и сфере межконфессиональных взаимоотношений. "Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины", - резюмировал дипломат.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 17:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Васильевна одобрила новую
Тюнеры представили особенную версию
Восстановленные MacBook Air и Mac mini
Посол РФ в Минске: Запад старается
Африкантова-старшая заявила, что Ксения
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова
Анастасия Волочкова отключила
Олеся Лисовская показала поклонникам
В Бермудском треугольнике найден
Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95)
Леонид Агутин рассказал о зависимости
Эксперты назвали лучшие
Ученые нашли следы неизвестной
Максим Галкин отчитался в Instagram о
Ученые: Энергетические напитки вредят
Андрей Чекасов и Кристина Ослина
Никита Джигурда намекнул на секс с
Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья
Минивэны Chrysler Pacifica и Dodge
Нюша показала на видео массаж своей
NASA не исследует Венеру из-за
Сын Олега Газманова Родион показал в
Хакеры смогли взломать Wi-Fi с помощью
Бюджетный SsangYong Rexton не смог
Лев Лещенко назвал получившего
Nissan показал Rogue Sport 2020
Отец Анджелины Джоли молится за свою
Над горами Калифорнии заметили
Ученые обнаружили неизвестных предков
Росстандарт: ГОСТ для мобильных
Просмотреть все новости