Посол РФ в Минске: Запад старается разорвать вековые связи Беларуси с Россией





По мнению дипломата, эта работа хорошо спланирована, организована и имеет многолетний стаж. На успешность её проведения выделяются сотни миллионов долларов и евро, ассигнованные в разные неправительственные организации в сферах образования, культуры и другие.Бабич полагает, что представители определенных структур на Западе нацелены на создание недоверительных отношений между двумя народами, впоследствии доведя их до враждебных. Результатом таких мер планируется использование территории Беларуси в качестве плацдарма для давления на РФ.Механизмом такой работы является искажение фактов истории отношений между братскими народами. Немалая роль отводится и сфере межконфессиональных взаимоотношений. "Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины", - резюмировал дипломат.