Посол РФ в Минске: Запад старается разорвать вековые связи Беларуси с Россией
Соединенными Штатами и Евросоюзом проводится тщательно спланированная работа в отношении Беларуси, направленная на то, чтобы уничтожить вековые связи Минска и Москвы. Такой тезис в интервью изданию RT озвучил посол РФ в Минске Михаил Бабич.
По мнению дипломата, эта работа хорошо спланирована, организована и имеет многолетний стаж. На успешность её проведения выделяются сотни миллионов долларов и евро, ассигнованные в разные неправительственные организации в сферах образования, культуры и другие.
Бабич полагает, что представители определенных структур на Западе нацелены на создание недоверительных отношений между двумя народами, впоследствии доведя их до враждебных. Результатом таких мер планируется использование территории Беларуси в качестве плацдарма для давления на РФ.
Механизмом такой работы является искажение фактов истории отношений между братскими народами. Немалая роль отводится и сфере межконфессиональных взаимоотношений. "Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины", - резюмировал дипломат.
По мнению дипломата, эта работа хорошо спланирована, организована и имеет многолетний стаж. На успешность её проведения выделяются сотни миллионов долларов и евро, ассигнованные в разные неправительственные организации в сферах образования, культуры и другие.
Бабич полагает, что представители определенных структур на Западе нацелены на создание недоверительных отношений между двумя народами, впоследствии доведя их до враждебных. Результатом таких мер планируется использование территории Беларуси в качестве плацдарма для давления на РФ.
Механизмом такой работы является искажение фактов истории отношений между братскими народами. Немалая роль отводится и сфере межконфессиональных взаимоотношений. "Мы с вами хорошо видим её результаты на примере Грузии и Украины", - резюмировал дипломат.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 17:57