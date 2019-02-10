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Африкантова-старшая заявила, что Ксения Бородина перестала дружить с Катей Жужей из-за зависти

Названа возможная причина ссоры Ксении Бородиной и Кати Жужи.
Африкантова-старшая заявила, что Ксения Бородина перестала дружить с Катей Жужей из-за зависти

Поклонники некогда двух близких подруг строят догадки о причинах разлада межу ними.

Как ни странно, в дело вмешалась мама Марины Африкантовой. Татьяна Владимировна ведет собственный блог от имени домашней кошки. Однако это ей не мешает посвящать пользователей в различные тайны.

О размолвках Ксении и Жужи она выразилась следующим образом. Во-первых, Татьяна Владимировна упорно не верит в женскую дружбу. Во-вторых, преградой между двумя женщинами могла выступить банальная зависть из-за их вторых половин.

Многие посетители социальных сетей говорят, что у Бородиной муж больше напоминает альфонса. В то же время, нынешний избранник Жужи является полной противоположностью. Он не только практически ежедневно осыпает Екатерину подарками в виде цветов и милых украшений с бриллиантами. Кроме того, мужчина отлично ладит с ее дочерью, что тоже плюс.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:54

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