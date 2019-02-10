Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова готовится к отцовству

Для таких слухов у поклонников появилось сразу несколько поводов. Во-первых, мужчина выложил на своей странице архивное фото с сыном Робертом. Под ним он подписал, что не против вновь испытать положительные эмоции, связанные с рождением ребенка.Кроме того, некоторыми новостями поделился и приятель Гобозова. Он рассказал, что Александр собрался жениться на своей новой подруге. Поэтому не исключено, что пара уже ждет малыша.В Сети критики не преминули оставить критические послания. По их словам, Гобозов сейчас не слишком много внимания уделяет своему первому ребенку. В связи с этим ему посоветовали с отцовством повременить.Напомним, что Александр Гобозов появился на проекте «Дом-2» в 2007 году. Он уходил и возвращался. В конце концов, его супругой стала Алиана Устиненко, подарившая ему сына. Однако в 2015 году после череды скандалов пара официально рассталась.