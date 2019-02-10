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Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова готовится к отцовству

Не исключено, что бывший резидент «Дома-2» Александр Гобозов вскоре вновь может стать папой.
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова готовится к отцовству

Для таких слухов у поклонников появилось сразу несколько поводов. Во-первых, мужчина выложил на своей странице архивное фото с сыном Робертом. Под ним он подписал, что не против вновь испытать положительные эмоции, связанные с рождением ребенка.

Кроме того, некоторыми новостями поделился и приятель Гобозова. Он рассказал, что Александр собрался жениться на своей новой подруге. Поэтому не исключено, что пара уже ждет малыша.
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова готовится к отцовству

В Сети критики не преминули оставить критические послания. По их словам, Гобозов сейчас не слишком много внимания уделяет своему первому ребенку. В связи с этим ему посоветовали с отцовством повременить.

Напомним, что Александр Гобозов появился на проекте «Дом-2» в 2007 году. Он уходил и возвращался. В конце концов, его супругой стала Алиана Устиненко, подарившая ему сына. Однако в 2015 году после череды скандалов пара официально рассталась.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:51

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