Звезда «Дома-2» Александр Гобозов снова готовится к отцовству
Не исключено, что бывший резидент «Дома-2» Александр Гобозов вскоре вновь может стать папой.
Для таких слухов у поклонников появилось сразу несколько поводов. Во-первых, мужчина выложил на своей странице архивное фото с сыном Робертом. Под ним он подписал, что не против вновь испытать положительные эмоции, связанные с рождением ребенка.
Кроме того, некоторыми новостями поделился и приятель Гобозова. Он рассказал, что Александр собрался жениться на своей новой подруге. Поэтому не исключено, что пара уже ждет малыша.
В Сети критики не преминули оставить критические послания. По их словам, Гобозов сейчас не слишком много внимания уделяет своему первому ребенку. В связи с этим ему посоветовали с отцовством повременить.
Напомним, что Александр Гобозов появился на проекте «Дом-2» в 2007 году. Он уходил и возвращался. В конце концов, его супругой стала Алиана Устиненко, подарившая ему сына. Однако в 2015 году после череды скандалов пара официально рассталась.
Для таких слухов у поклонников появилось сразу несколько поводов. Во-первых, мужчина выложил на своей странице архивное фото с сыном Робертом. Под ним он подписал, что не против вновь испытать положительные эмоции, связанные с рождением ребенка.
Кроме того, некоторыми новостями поделился и приятель Гобозова. Он рассказал, что Александр собрался жениться на своей новой подруге. Поэтому не исключено, что пара уже ждет малыша.
В Сети критики не преминули оставить критические послания. По их словам, Гобозов сейчас не слишком много внимания уделяет своему первому ребенку. В связи с этим ему посоветовали с отцовством повременить.
Напомним, что Александр Гобозов появился на проекте «Дом-2» в 2007 году. Он уходил и возвращался. В конце концов, его супругой стала Алиана Устиненко, подарившая ему сына. Однако в 2015 году после череды скандалов пара официально рассталась.