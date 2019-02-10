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Олеся Лисовская показала поклонникам своего нового возлюбленного

Олеся Лисовская запомнилась зрителям «Дома-2» благодаря отношениям с бывшим священником Вальтером Соломенцевым. Молодые люди были знакомы до участия в реалити-шоу, однако именно в периметре начали строить отношения.
Олеся Лисовская показала поклонникам своего нового возлюбленного

После ухода с телепроекта ребята часто расставались, но спустя короткое время мирились. Окончательный разрыв их романа произошел после того, как молодой человек отправился «на поиски себя» в Индию и долгое время не выходил на связь.

Вернувшись в Москву, Вальтер предпринял несколько попыток вернуть Олесю, но та больше не захотела иметь ничего общего с экс-возлюбленным, поэтому всячески скрывалась от него и даже обращалась в полицию, так как боялась за свою жизнь.

Последние несколько месяцев о жизни бывших участников телестройки мало что было известно. Соломенцев стал отцом в третий раз и вернулся к жене, чтобы быть рядом со своими детьми, а Лисовская, как оказалось, вышла замуж.
Олеся Лисовская показала поклонникам своего нового возлюбленного

На днях в своем микроблоге девушка опубликовала совместный снимок с неизвестным парнем, коротко подписав его: «Моя любовь». Поклонники тут же принялись расхваливать возлюбленных, интересуясь, кем они друг другу являются.

«Красивые», «Гармонично... не то, что Вальтер», «Какая красивая пара!», «Жених?», «Любви вам и счастья! И помни - счастье любит тишину», - писали они.

Следом Олеся разместила еще одну фотографию, на которой более отчетливо показала фанатам своего, как она отметила в хештегах, мужа.
Олеся Лисовская показала поклонникам своего нового возлюбленного

«Очень много вопросов в директе о моем мужчине. Я очень долго его скрывала от всей этой публичности. Но мы вместе решили идти дальше. Я люблю тебя. Люблю каждую крупицу твоей души. Спасибо тебе, что ты рядом», - написала она.

Судя по всему, экс-звезда «Дома-2» не только скрывала от общественности своего нового избранника, но и факт официальной росписи с ним. Впрочем, достоверных доказательств изменения ее статуса нет, поэтому далеко не все верят в то, что она действительно вышла замуж.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48

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