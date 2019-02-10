Олеся Лисовская показала поклонникам своего нового возлюбленного

«Красивые», «Гармонично... не то, что Вальтер», «Какая красивая пара!», «Жених?», «Любви вам и счастья! И помни - счастье любит тишину», - писали они.

«Очень много вопросов в директе о моем мужчине. Я очень долго его скрывала от всей этой публичности. Но мы вместе решили идти дальше. Я люблю тебя. Люблю каждую крупицу твоей души. Спасибо тебе, что ты рядом», - написала она.





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