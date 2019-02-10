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Предполагаемый смартфон Redmi 7 прошел сертификацию в IMDA

Предполагаемый новый смартфон Redmi 7 от китайской компании Xiaomi официально сертифицирован в Сингапуре. Это произошло благодаря агентству IMDA. Характеристики гаджета пока не объявлены.

Предполагаемый смартфон Redmi 7 прошел сертификацию в IMDA

В объявлении, размещенном на сайте регулятора, не указаны спецификации Redmi 7, однако известно, что смартфон увидит не только китайский, но и международный рынок. Что касается его стоимости, то о ней не так давно высказался Лэй Цзюнь (глава китайской компании Xiaomi) отметив, что ценник не превысит 800 юаней. Это примерно 119 американских долларов.
Возможно, новинку от Xiaomi представят в трех вариациях: Redmi 7A, Redmi 7 и Redmi 7 Pro. А сама презентация, вероятнее всего, состоится к концу весны. Во всяком случае, в том же временном отрезке был представлен такой же линейный ряд Redmi 6 в 2018 году.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:12

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