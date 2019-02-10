Ученые нашли следы неизвестной цивилизации в пустыне Сахара





По словам археологов, строения, возведенные из каменных материалов, были различных размеров. Также присутствовали геометрические отличия - здания были выполнены в форме окружности, прямоугольника и даже полумесяца. Наиболее крупные остатки строений сформировали целый комплекс, площадь которого составила более шестисот квадратных метров.И, хотя на данный момент не удалось точно идентифицировать находку на предмет назначения и возраста, по мнению исследователей, они могли быть построены еще полторы тысячи лет назад.