Ученые нашли следы неизвестной цивилизации в пустыне Сахара
Ученые-археологи, представляющие Университет Восточной Англии, при помощи фотоснимков со спутника и аэрофотографии обнаружили в пустыне Сахара интересную находку. Ей оказались несколько остатков очень древних строений.
По словам археологов, строения, возведенные из каменных материалов, были различных размеров. Также присутствовали геометрические отличия - здания были выполнены в форме окружности, прямоугольника и даже полумесяца. Наиболее крупные остатки строений сформировали целый комплекс, площадь которого составила более шестисот квадратных метров.
И, хотя на данный момент не удалось точно идентифицировать находку на предмет назначения и возраста, по мнению исследователей, они могли быть построены еще полторы тысячи лет назад.
По словам археологов, строения, возведенные из каменных материалов, были различных размеров. Также присутствовали геометрические отличия - здания были выполнены в форме окружности, прямоугольника и даже полумесяца. Наиболее крупные остатки строений сформировали целый комплекс, площадь которого составила более шестисот квадратных метров.
И, хотя на данный момент не удалось точно идентифицировать находку на предмет назначения и возраста, по мнению исследователей, они могли быть построены еще полторы тысячи лет назад.
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 16:58