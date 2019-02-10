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Тюнеры представили особенную версию Suzuki Jimny

Тюнеры из компании Wald International представили особенную версию внедорожника Suzuki Jimny под названием Black Bison. После рестайлинга автомобиль получил более брутальный вид.
Тюнеры представили особенную версию Suzuki Jimny

Эксперты отмечают, что теперь кроссовер получил дорогое и улучшенное оснащение. В расцветке экстерьера и интерьера, исходя из названия, преобладают черные цвета и оттенки. Также модель оснащена светодиодной головной оптикой и получила более массивный капот. Кроме того, расширились колесные рамки, чего не было в базовой версии Suzuki Jimny, а над задней дверью появился небольшой спойлер.

По словам разработчиков, после рестайлинга автомобиль получил улучшения, которые позволят ему с легкостью преодолевать практически любое бездорожье. Для этого тюнеры использовали специальную разновидность резины от Dunlop с более крупными протекторами. Об изменении технических характеристик в Suzuki Jimny Black Bison тюнеры не сообщали.

Suzuki Jimny появится на российском рынке в текущем году. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиных силы.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:16

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