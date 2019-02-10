Тюнеры представили особенную версию Suzuki Jimny





Эксперты отмечают, что теперь кроссовер получил дорогое и улучшенное оснащение. В расцветке экстерьера и интерьера, исходя из названия, преобладают черные цвета и оттенки. Также модель оснащена светодиодной головной оптикой и получила более массивный капот. Кроме того, расширились колесные рамки, чего не было в базовой версии Suzuki Jimny, а над задней дверью появился небольшой спойлер.По словам разработчиков, после рестайлинга автомобиль получил улучшения, которые позволят ему с легкостью преодолевать практически любое бездорожье. Для этого тюнеры использовали специальную разновидность резины от Dunlop с более крупными протекторами. Об изменении технических характеристик в Suzuki Jimny Black Bison тюнеры не сообщали.Suzuki Jimny появится на российском рынке в текущем году. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиных силы.