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Acrimoto начала продажу трехколесных электромотоциклов FUV

Американская компания Acrimoto начала продажу трехколесного электромотоцикла под названием FUV. Базовая версия новинки обойдется в 12 000 американских долларов.
Acrimoto начала продажу трехколесных электромотоциклов FUV

На трехколесном электромотоцикле можно разогнаться до 130 км/ч, а заряда хватит на 200 км хода. Любопытно, что кузов новинки является аналогом Sport Utility Vehicle (SUV) и носит название FUV, где первая буква обозначает «Fun» — веселье. Однако многим такое развлечение будет не по карману, ведь мало кто готов выложить за такое новшество круглую сумму.

Инженеры компании Acrimoto трудились над данным проектом 10 лет и смогли добиться снижения ценника. Первые версии для тестов оценивались в чуть более 40 000 долларов. Количество желающих приобрести FUV оказалось более 300. На сегодняшний день объявлен официальный старт продаж электромотоциклов и весной текущего на них можно будет ездить по улицам города.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:20

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