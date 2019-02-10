Acrimoto начала продажу трехколесных электромотоциклов FUV





На трехколесном электромотоцикле можно разогнаться до 130 км/ч, а заряда хватит на 200 км хода. Любопытно, что кузов новинки является аналогом Sport Utility Vehicle (SUV) и носит название FUV, где первая буква обозначает «Fun» — веселье. Однако многим такое развлечение будет не по карману, ведь мало кто готов выложить за такое новшество круглую сумму.Инженеры компании Acrimoto трудились над данным проектом 10 лет и смогли добиться снижения ценника. Первые версии для тестов оценивались в чуть более 40 000 долларов. Количество желающих приобрести FUV оказалось более 300. На сегодняшний день объявлен официальный старт продаж электромотоциклов и весной текущего на них можно будет ездить по улицам города.