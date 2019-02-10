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Ученые выяснили новые подробности об околосмертных переживаниях

Ученые Тулейнского университета после проведения некоторых исследований смогли выяснить новые подробности, которые касаются околосмертных переживаний. Клиницисты выявили три основных вида пугающих событий.
Ученые выяснили новые подробности об околосмертных переживаниях

Людей в первом случае пугает необычный опыт, а также чувство потери контроля. При этом они испытывают панику. Во втором случае NDE описывается как пребывание в темноте в одиночестве, а также отключение человека от всего. Третий тип является наименее распространённым. В данном случае описываются сценарии как в игре «Ад Данте» вместе с огнем, а также демоническими существами. При этом не исключается, что мгла является тёмной стороной личности, никем не признаваемой. По мнению экспертов, движение к свету говорит о цельности личности.

Мэрилин Мендос, являющаяся клиническим экспертом отделения психиатрии Медицинского центра Университета Тулане, работавшая с преступниками в стенах тюремного хосписа, заметила, принято считать, что рай уготовлен для хороших людей, а ад - для плохих. Однако отсутствуют какие-либо доказательства данному общепринятому утверждению. Пока неясно, почему одни люди получают пугающий опыт, а другие - приятный. Также в настоящее время ещё не смогли выяснить, почему некоторые люди имеют NDE, а другие - нет.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:11

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