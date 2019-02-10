Ученые выяснили новые подробности об околосмертных переживаниях





Людей в первом случае пугает необычный опыт, а также чувство потери контроля. При этом они испытывают панику. Во втором случае NDE описывается как пребывание в темноте в одиночестве, а также отключение человека от всего. Третий тип является наименее распространённым. В данном случае описываются сценарии как в игре «Ад Данте» вместе с огнем, а также демоническими существами. При этом не исключается, что мгла является тёмной стороной личности, никем не признаваемой. По мнению экспертов, движение к свету говорит о цельности личности.Мэрилин Мендос, являющаяся клиническим экспертом отделения психиатрии Медицинского центра Университета Тулане, работавшая с преступниками в стенах тюремного хосписа, заметила, принято считать, что рай уготовлен для хороших людей, а ад - для плохих. Однако отсутствуют какие-либо доказательства данному общепринятому утверждению. Пока неясно, почему одни люди получают пугающий опыт, а другие - приятный. Также в настоящее время ещё не смогли выяснить, почему некоторые люди имеют NDE, а другие - нет.