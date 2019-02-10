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Андрей Чекасов и Кристина Ослина устроили себе незабываемый отпуск в Дубае

Не смогли новоиспеченные супруги Черкасовы как следует отдохнуть в романтическом путешествии, ведь почти сразу после официальной росписи Андрей был вынужден приступить к работе на Сейшельских островах.
Андрей Чекасов и Кристина Ослина устроили себе незабываемый отпуск в Дубае

И хотя руководство разрешило ему взять с собой жену, времени с ней он практически не проводил, так как находился на съемочной площадке по 18 часов в сутки. Но это абсолютно не расстраивало возлюбленных, поскольку они знали, что впереди их ждет незабываемый отпуск.

Так, в реальном времени на Острове любви уже трудится Ольга Орлова, а вот Андрей Черкасов с Кристиной Ослиной решили не спешить возвращаться в Москву, оставшись на несколько дней в Арабских Эмиратах, ведь они никогда там не были.

Супруги все подсчитали так, что их нахождение в Дубае совпало с днем рождения мужчины, дабы отпраздновать его максимально весело и нестандартно. И у них это действительно получилось. Если верить словам ведущего реалити-шоу «Дом-2», вместе с женой они катались по пустыне на внедорожниках, встретили закат, вкусно поели и насладились традиционными арабскими танцами.
Андрей Чекасов и Кристина Ослина устроили себе незабываемый отпуск в Дубае

Девушка оказалась более многословной. В микроблоге она подробно рассказала своим подписчикам о том, где они с мужем уже успели побывать и что успели попробовать. Оказалось, что особое впечатление на нее произвели поющие фонтаны.

Стоит отметить, что возлюбленные пока не планируют возвращаться в столицу. Они пробудут в ОАЭ еще несколько дней и постараются как можно больше узнать об этой стране, ее культуре и обычаях.



 
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Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:45

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