Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95) могла стать серийной моделью
Горьковский автомобильный завод в числе стандартных моделей, в них присутствовали седаны, универсалы, пикапы и грузовики, занимался разработкой и выпуском внедорожников. Одним из них была экспериментальная модель Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95). Было выпущено пять опытных единиц модели, которым так и не суждено было стать серийными.
Упомянутые пять единиц модели были собраны в 1974 году. Распоряжение на их создание было подписано руководством регионального обкома Компартии. Базовой моделью для нового внедорожника была модель седана ГАЗ-24. "Начинка" новой "Волги" была укомплектована бензиновым двигателем ЗМЗ-24Д, а часть узлов и агрегатов была установлена от похожего по функциональности автомобиля УАЗ-469.
Хотя разработка ГАЗ-24-95 не предусматривала для устройства несущей рамы, по замыслу разработчиков новой автомашине должны были быть присущи показатели проходимости, не уступающие УАЗу. Мощность двигателя, имевшего объем рабочей камеры в 2,4 л, составляла 95 лошадиных сил. При этих технических характеристиках скорость, которую должна была развивать новая автомашина, была запланирована на уровне 140 км/ч.
Несмотря на то, что перспективы для серийного выпуска имелись неплохие, модель так и не попала в серию. Главной причиной стало то, что конструкция машины была сложна и имела большую стоимость, и появилось опасение производителей в возможном отсутствии достаточного спроса. При этом новый внедорожник все же успел "прославиться" - владельцем одной из пяти единиц стал генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Автомобиль был подарен ему специально для комфортных загородных поездок.
В настоящее время одна из сохранившихся копий авто является экспонатом музея автозавода "ГАЗ".
Упомянутые пять единиц модели были собраны в 1974 году. Распоряжение на их создание было подписано руководством регионального обкома Компартии. Базовой моделью для нового внедорожника была модель седана ГАЗ-24. "Начинка" новой "Волги" была укомплектована бензиновым двигателем ЗМЗ-24Д, а часть узлов и агрегатов была установлена от похожего по функциональности автомобиля УАЗ-469.
Хотя разработка ГАЗ-24-95 не предусматривала для устройства несущей рамы, по замыслу разработчиков новой автомашине должны были быть присущи показатели проходимости, не уступающие УАЗу. Мощность двигателя, имевшего объем рабочей камеры в 2,4 л, составляла 95 лошадиных сил. При этих технических характеристиках скорость, которую должна была развивать новая автомашина, была запланирована на уровне 140 км/ч.
Несмотря на то, что перспективы для серийного выпуска имелись неплохие, модель так и не попала в серию. Главной причиной стало то, что конструкция машины была сложна и имела большую стоимость, и появилось опасение производителей в возможном отсутствии достаточного спроса. При этом новый внедорожник все же успел "прославиться" - владельцем одной из пяти единиц стал генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Автомобиль был подарен ему специально для комфортных загородных поездок.
В настоящее время одна из сохранившихся копий авто является экспонатом музея автозавода "ГАЗ".
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 17:26