Полноприводная "Волга" 4х4 (ГАЗ-24-95) могла стать серийной моделью





Упомянутые пять единиц модели были собраны в 1974 году. Распоряжение на их создание было подписано руководством регионального обкома Компартии. Базовой моделью для нового внедорожника была модель седана ГАЗ-24. "Начинка" новой "Волги" была укомплектована бензиновым двигателем ЗМЗ-24Д, а часть узлов и агрегатов была установлена от похожего по функциональности автомобиля УАЗ-469.Хотя разработка ГАЗ-24-95 не предусматривала для устройства несущей рамы, по замыслу разработчиков новой автомашине должны были быть присущи показатели проходимости, не уступающие УАЗу. Мощность двигателя, имевшего объем рабочей камеры в 2,4 л, составляла 95 лошадиных сил. При этих технических характеристиках скорость, которую должна была развивать новая автомашина, была запланирована на уровне 140 км/ч.Несмотря на то, что перспективы для серийного выпуска имелись неплохие, модель так и не попала в серию. Главной причиной стало то, что конструкция машины была сложна и имела большую стоимость, и появилось опасение производителей в возможном отсутствии достаточного спроса. При этом новый внедорожник все же успел "прославиться" - владельцем одной из пяти единиц стал генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Автомобиль был подарен ему специально для комфортных загородных поездок.В настоящее время одна из сохранившихся копий авто является экспонатом музея автозавода "ГАЗ".