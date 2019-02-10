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На лунных снимках NASA ученый заметил древний артефакт

После того, как специалист изучил фотографию Луны, переданную NASA во время миссии «Аполлон-11», он обнаружил древний артефакт. Об этом сообщил известный американский уфолог Скотт Уоринг в своём блоге.
На лунных снимках NASA ученый заметил древний артефакт

На пяти снимках виден старинный кувшин, имеющий загадочное происхождение. Банка, находившаяся под ногами космонавта Базза Олдрина, напоминает древнюю ацтекскую посуду. Более того, при их сравнении оказывается, что их размеры и форма одинаковы, однако возраст артефакта, найденного на Луне, превышает показатель в 10 000 лет. При этом, даже давление от ботинка не смогло нарушить целостность посуды.

По мнению Уоринга, таким образом в археологии стартует новая эра: будут регистрироваться различные старинные артефакты инопланетян, обнаруженные за пределами нашей планеты, а через десятки лет удастся найти первые подобные объекты вдали от Солнечной системы, - подытожил эксперт по НЛО.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:07

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